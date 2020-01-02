Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi - Son Dakika

Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Ahu Sezgin'in yürüttüğü Temel Pastacılık Teknikleri dersi kapsamında Aşçılık ve İkram Hizmetleri Programı öğrencilerine 'Çikolata ve Çikolatalı Ekmek Yapımı' eğitimi verildi.

Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Ahu Sezgin'in yürüttüğü Temel Pastacılık Teknikleri dersi kapsamında Aşçılık ve İkram Hizmetleri Programı öğrencilerine 'Çikolata ve Çikolatalı Ekmek Yapımı' eğitimi verildi.


Davutlar MYO Uygulama Mutfağı'nda, Şef Bayram Umut tarafından verilen eğitimde, öğrenciler çikolata yapımının her aşamasını uygulayarak öğrendi. Öğrenciler eğitici ve zevkli geçen eğitim sırasında çikolata hakkında merak ettikleri tüm detayları öğrenme fırsatı buldular.


Eğitim sonunda, Davutlar MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Bostan, katkılarından dolayı Şef Bayram Umut'a Teşekkür Belgesi takdim etti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Davutlar, Şef, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:12 Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğüne Çakırhava Menteş atandı - Son Dakika
16:11 Melek Arı'dan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ne ziyaret - Son Dakika
16:11 Bakan Soylu: İstanbul'un güvenliği, Tel Abyad'dan başlar - Son Dakika
16:11 Kayseri'de 5 deaş şüphelisi adliyede - Son Dakika
16:07 Ağrı Rahmet-Der 2019 faaliyet raporunu açıkladı - Son Dakika
15:03 Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
14:47 İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 16:14:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]