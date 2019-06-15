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Davutlar Sevgi Plajı'nda boğulan bir kişi hastanede hayata döndürüldü

58 dakika önce

Kuşadası'na bağlı Davutlar Sevgi Plajı'nda serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.

Davutlar Sevgi Plajı'nda boğulan bir kişi hastanede hayata döndürüldü, System.String[]
Kuşadası'na bağlı Davutlar Sevgi Plajı'nda serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu. Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan ve ambülansla hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki Mustafa Pala, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası'na günübirlik tatil için 3 arkadaşıyla birlikte gelen 61 yaşındaki Mustafa Pala isimli bir kişi, Davutlar'a bağlı Sevgi Plajı'nda serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başlayan Mustafa Pala arkadaşlarının ve çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Kıyıya getirilen, suni teneffüs ve kalp masayı yapılan Mustafa Pala, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğulduğu sanılan kişi ambülansta ve Söke'de hastanede doktorların yaptığı müdahaleler ile hayata döndürüldü. Öldü diye ağıtlar yakılan ve ardından hayat döndürülen Mustafa Pala'nın Söke Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir zirai aletler firmasında çalıştığı öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:48 Kaynak: İHA
Söke, Kuşadası, Davutlar, 3. Sayfa
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