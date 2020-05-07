Davutlar ve Güzelçamlı'da kanalizasyon sorunu tarih oluyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) yeni yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.



Aydın'ın gözde tatil beldelerinden Davutlar ve Güzelçamlı'nın kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan Davutlar TM3 terfi merkezi bitirilerek vatandaşların kullanımına açıldı. Hattın bu bölümüne 65 milyon liralık yatırım yapılırken, çalışmayla yaşanan olumsuzluklar ortadan kalkacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bir sözü daha yerine getirmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Davutlar-Güzelçamlı Grup Kanalizasyon İnşaatı işinde, TM3 terfi merkezine bağlı kanalizasyon altyapı şebeke-kollektör hatları ve elektromekanik işleri tamamlandı. TM3 terfi merkezine kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı vasıtasıyla gelen site, konut ve işyerlerinin atık sularının bağlanmasıyla da TM3 terfi merkezi devreye alındı. Çalışmayla toplamda 154 km kanalizasyon hattı, 2 bin 755 adet muayene bacası, 3 bin 947 adet parsel bacası ve 16 bin 518 metre parsel bağlantısı yapıldı.



Böylelikle 2020 turizm sezonundan itibaren Kuşadası sınırından Davutlar merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'ne kadar olan ve Davutlar Mahallesi'nin çok büyük bir kısmını kapsayan bölgenin atık suyu TM3 terfi merkezinden Kuşadası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne gönderilerek arıtılması sağlanacak.



Aydın'da yeni yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çerçioğlu ise, verdikleri bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - AYDIN