Davutlar ve Güzelçamlı'da sorunlar daha hızlı çözülecek - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri için hazırladığı projeleri hayata geçirmeye başladı.



Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri Yerel Hizmet Birimi'ni faaliyete geçirmek ve vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yapılması planlanan taziye evinin yer tespiti için bölgeyi ziyaret etti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, merkeze uzak mahallelerin sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözüme ulaştıracak projeyi uygulamaya koymak için kolları sıvadı. Proje kapsamında kurulacak "Kuşadası Belediyesi Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri Yerel Hizmet Birimi" vatandaşların sorunlarını yakından takip edip çözüm yolları arayacak. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel'in koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürütecek birim sayesinde vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımı kolaylaşacak.



Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri Yerel Hizmet Birimi sayesinde vatandaşların kaliteli hizmete kavuşacağına dikkat çekerek "Kent merkezimize en uzak konumdaki Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yaşanan sorunları en asgari düzeye çekmek için böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Kuracağımız birim, bölgede yaşanan sorunları yerinde tespit ederek çözüm yoluna gidecek. İşin koordinasyonunu Belediye Başkan Yardımcımız Remzi Çengel ile meclis üyelerimiz yapacak. Artık Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimiz belediye ile ilgili işleri için Kuşadası merkezine gelmek zorunda kalmayacaklar" dedi.



Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Davutlar Mahallesi'ne bir taziye evi yapmak için de düğmeye bastıklarını belirterek, uygun araziyi bulduktan sonra inşaata başlayacaklarını ifade etti. - AYDIN