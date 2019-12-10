Davutlar ve Güzelçamlı otobüs terminalleri pırıl pırıl

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan otobüs terminallerinin detaylı temizlik çalışmalarını yürütmeyi devam ediyor.



Geçtiğimiz haftalarda Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası Otobüs Terminali'nin temizlik işlerini yapmaya başlayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şimdi de Güzelçamlı ve Davutlar mahallerinde bulunan otobüs ve minibüs terminallerinin temizlik çalışmalarını yürütmeye başladı.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla beraber Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan otobüs terminallerinin detaylı temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında otobüs terminallerinin giriş, çıkış yolları, otoparkları, otobüs ile minibüs bekleme peronları, merdivenleri ve yolcu bekleme alanları süpürülerek yıkandı. Ekipler ayrıca terminaller içerisinde mıntıka temizliği yaparak konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkları kaldırdı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kuşadası Otobüs Terminali ile birlikte Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan terminallerin detaylı temizlik çalışmasını haftada 2 gün gerçekleştirecek. Ayrıca Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personeller tarafından her gün otobüs terminallerinin rutin temizliği yapacak. - AYDIN