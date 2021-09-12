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Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2) - Son Dakika

Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2)

12.09.2021 16:40
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2), System.String[]

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMADINIZGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti tuttukları, HDP il binası önündeki çadırı ziyaret etti.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMADINIZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti tuttukları, HDP il binası önündeki çadırı ziyaret etti. Ailelerle tek tek konuşan Davutoğlu, onların acısını paylaştığını ifade etti. Bazı aileler Davutoğlu'na "Bu çocuklara sahip çıkmadınız, HDP'ye destek verdiniz" dedi. Davutoğlu ise, onlarla mücadeleyi kendisinin yaptığını söyleyerek, "Bu anneleri ben ağırladım Başbakanlık'ta, onlara ben sahip çıktım" diye konuştu.

Çadırdan ayrılmak için aracına binen Davutoğlu'nun yanına giden evlat nöbetindeki bir baba, "Sayın Başbakanım, burası Kandil kapısıdır, arka taraftan çocukları kaçırıyorlar" dedi.Davutoğlu ise "Biliyorum, biliyorum" diye yanıt vererek ayrıldı.

Davutoğlu'nun çadır ziyareti sırasında bir anne de sinir krizi geçirdi. Anneye sağlık görevlileri müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştı.


Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2)
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2)
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2)
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2)
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2)
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2)
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2)
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2)
Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2)

Halkların Demokratik Partisi, Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Davutoğlu: 12 Eylül darbesiyle ülke karanlığa gömüldü (2) - Son Dakika


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