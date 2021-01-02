Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Serkan İnci'nin YouTube kanalında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davutoğlu akraba kayırmacılığı ile ilgili gelen bir soruya kendi başbakanlığı döneminde yaşadığı bir olayı anlatarak cevap verdi.

"HEMEN İSTİFASINI İSTEDİM"

Başbakanlığının ilk aylarında önemli bir kamu kurumunun başındaki bir kişinin çok sayıda yakınını kurumda işe yerleştirdiğini öğrendiğini söyleyen Davutoğlu, hemen şahsın istifasını istediğini söyledi. Davutoğlu bu olayın ardından gittiği her kurumda yetkililerin kendisine gelerek izahat verdiğini belirtti.

"BİR TANE AKRABAMA RASTLARSAN BEN DE İSTİFA EDECEĞİM"

Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başbakanlığımın ilk aylarında, önemli bir kamu kuruluşunun başındaki kişinin 2 kızını, 3 damadını ve 3-5 yeğenini yanında çalıştırdığını öğrendim. Gecenin geç bir vakti çağırdım ve 'Bunlar senin akrabaların mı? Bana gelen bu bilgiler doğru mu?' dedim. 'Evet efendim. Ama çok iyi yetişmiş gençler bunlar' dedi. 'Bir dakika orada dur' dedim. Dışarıda milyonlarca iyi yetişmiş genç var. Onlarla yarışa girdilerse ve hep tesadüfen sizinkiler kazandıysa bana belgelerini getir. Eğer öyle değilse bu makamların hepsi bize emanet. 'Efendim ne emredersiniz?' dedi. Ben de 'Hemen burada istifa edeceksin ve yarın bütün akrabalarınla birlikte o kurumu terk edeceksin' dedim. Bu Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri. 'Bütün Başbakanlığı dolaş, bir tane benim akrabama rastlarsan gel ben de seninle birlikte istifa edeceğim' dedim"