Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ile Mısır arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılması lazım. Sevilla haritasının önüne geçilmesinin yolu Mısır ile o anlaşmayı yapmaktır.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ile Mısır arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılması lazım. Sevilla haritasının önüne geçilmesinin yolu Mısır ile o anlaşmayı yapmaktır." dedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Gelecek Partisini ulusal ve uluslararası konjonktür gereği bir ihtiyaç doğrultusunda kurduklarını ifade eden Davutoğlu, psikolojik olarak yeni bir sese, bir alternatife ihtiyaç olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Türkiye'de eğer 'Niye siyasi parti kuruluyor' diye soruluyorsa soran ya dünyayı ya Türkiye'yi görmüyordur." diye konuştu.

Henüz yeni kurulan bir siyasi parti olduklarına işaret eden Davutoğlu, "Bir sene sonra Gelecek Partisi Türkiye'nin başat partilerinden biri olacak ve inşallah seçimlerde de iktidarın en güçlü adaylarından olacak." ifadesini kulandı.

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Davutoğlu, "AK Parti neyi reddederek iktidar olmuşsa bugün aynı şeylerin içine düşmüş durumda." iddiasında bulundu.

Dış politikaya ilişkin eleştirilerde bulunan Davutoğlu, küresel ve bölgesel güçlerle dengelerin doğru ayarlanması halinde manevra kabiliyetinin genişleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olduğunu belirten Davutoğlu, "Türkiye ile Mısır arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılması lazım. Sevilla haritasının önüne geçilmesinin yolu Mısır ile o anlaşmayı yapmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu, Mısır'daki darbeye hala karşı olduğunu ancak diplomasinin yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

"Gelecek Partisinin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak"

Siyasi parti ittifaklarına yönelik bir soru üzerine ise Davutoğlu, "Biz tek başımıza iktidara gelmek üzere bir parti kuruyoruz. Bu partinin temelleri bunun için atıldı." dedi.

Davutoğlu, bir başka soru üzerine, Gelecek Partisinin cumhurbaşkanlığı makamına da parlamentodaki çoğunluğa da talip olduğunu belirterek, "Gelecek Partisinin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu

Gelecek Partisi, Sevilla, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:48 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Börekçide husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı 4 kişinin öldüğü cinayet davasında baba ve oğullarına ceza yağdı 20 bin kişinin verileri incelendi, grip ve korona aynı anda ölüm riskini ikiye katlıyor WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı
Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret         
22:50
Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek         
21:44
Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Türkiye'ye rakip 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı         
21:16
İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri sonrası BM salonunu terk etmek zorunda kaldı         
20:55
Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü         
20:35
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada Yürek burkan kaza! Polis memurunun şehit olduğu anlar kamerada         
10:21
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 23:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei