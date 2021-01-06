Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

06.01.2021 14:45
Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu Açıklaması, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ülkenin 2,5 yıl daha aynı zihniyetle yönetilmesi doğru değil. Türkiye seçim psikolojisine girmiştir.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ülkenin 2,5 yıl daha aynı zihniyetle yönetilmesi doğru değil. Türkiye seçim psikolojisine girmiştir. Biz hangi dönemde, ne zaman seçim olursa hazırız." dedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşananların, 22. yüzyılın düzeniyle ilgili ilk işaretleri ortaya koyduğuna dikkati çeken Davutoğlu, ortak akılla zihnen ve ruhen 22. yüzyıl planlaması yapılması gerektiğini söyledi.

Dünyada son 1 yılda büyük bir dalgalanma yaşandığını, böyle dönemlerin ülkeleri olumlu ya da olumsuz yönde ayrıştırdığını dile getiren Davutoğlu, "Maalesef son 1 yıla baktığımızda 22. yüzyıla hazırlanan bir Türkiye değil, 90'lara 70'lere dönmüş bir Türkiye görüyoruz." görüşünü savundu. Davutoğlu, dünyanın insan hakları ve özgürlükler konusunda yepyeni dönüşümler yaşadığını, Türkiye'nin ise 1990'lı yılların mantığı içinde olduğunu öne sürdü.

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere de değinen Davutoğlu, "Pandemi dolayısıyla gerekli tedbirleri alırsınız ama akademisyen olarak bir üniversitenin kapısına kelepçe takılması gibi sembolik bir şeyi kabul edemem." dedi. Davutoğlu, oraya teröristler girmişse, polisin görevinin onları ayırıp öğrencilerin gösteri hakkına saygı göstermek olduğunu kaydederek, "Bana gelen bilgi bu tür halay çekenlerin üniversite öğrencisi olmadığı yönünde. Onlar oraya geldi diye öğrencilerin protestosu haksız mı oluyor, kapıya kelepçe vurmak haklı mı oluyor?" diye konuştu.

Ekonomiye yönelik eleştirilerde de bulunan Davutoğlu, "Pandemiyi kimse bahane olarak getirmesin, bu kolaycılıktır. Bütün ülkeler pandemiyle karşılaştı ama Türkiye küme düştü. Türkiye, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında değil." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisinin konjonktürel bir parti olmadığını dile getiren Davutoğlu, "Türkiye'yi 20. yüzyıla mahkum etmeye çalışanlara karşı Gelecek Partisi, Türkiye'yi 22. yüzyıla taşıma partisidir." dedi. Davutoğlu, Gelecek Partisinin 10 ayda kongresini yapacak hale geldiğini ve büyük kongresini gerçekleştirdiğini anlattı.

"Seçime hazırız"

"Erken seçim" konusuna da değinen Davutoğlu, "Ülkenin 2,5 yıl daha aynı zihniyetle yönetilmesi doğru değil. Türkiye seçim psikolojisine girmiştir. Biz hangi dönemde, ne zaman seçim olursa hazırız." diye konuştu.

Bazen şartların seçimi dayattığını ifade eden Davutoğlu, "2,5 yıllık iktidar performansına baktığımda, Cumhur İttifakı'nın içindeki kırılganlığa baktığımda, bu şekilde ülkenin 5 yılı doldurması, psikolojik olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak çok zordur." görüşünü paylaştı.

Ekonomide takip edilen politika bu şekilde sürerse gelecek aylarda ekonomik daralmanın çok daha fazla olacağını ileri süren Davutoğlu, "2021 yılında seçim olma ihtimali yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimde en güçlü partilerden birisinin Gelecek Partisi olacağını iddia eden Davutoğlu, "Dip dalga 'Gelecek Partisi' diyor. Ondan eminiz. Olacak seçime de hazırız." ifadesini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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