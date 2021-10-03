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DAVUTOĞLU, BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU - Son Dakika

DAVUTOĞLU, BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU

03.10.2021 15:21
DAVUTOĞLU, BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU, System.String[]

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kürt sorununda muhatap kimdir sorusuna tüm partilerle görüşülebileceğini söyleyerek, " Muhatap kimdir biliyor musunuz? Muhatap Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kürt sorununda muhatap kimdir sorusuna tüm partilerle görüşülebileceğini söyleyerek, " Muhatap kimdir biliyor musunuz? Muhatap Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Kürt vatandaşlarımızın tümüdür" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığının Şişli'de düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİZİM İÇİN BÜTÜN PARTİLER MUHATAPTIR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kürt sorunu ile ilgili muhatap kim sorusuna bizim için bütün partiler muhataptır diyerek, "Türkiye'de meşru olarak kurulmuş, faaliyet yapan, mecliste bulunan herkesle görüşürüz. Bu konuda herhangi bir sınır, bir rezerv konmasını da demokrasinin en önemli unsurları olan siyasi partiler açısından sıkıntılı görürüz. Muhatap kimdir biliyor musunuz? Muhatap Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Kürt vatandaşlarımızın tümüdür. HDP'yi ya da herhangi bir parti Kürtler söz konusu olduğunda sadece HDP'yi Türkler söz konusu olduğunda da başka bir partiye muhatap aldığınızda doğru bir tutum sergilenmiş olmaz. Türkiye'de etnopolitik bir yapı doğar.  HDP'yle ve diğer bütün partilerle de her konuda görüşülebilir.  Kürt sorunu bağlamında da doğrudan her bileşenle toplumun her kesimiyle Doğu ve Güneydoğu'da değil sadece Türkiye'nin büyük şehirlerine de yaşayan bütün vatandaşlarımızla  konuşarak yol almak en doğrusudur" diye konuştu.

"ARKAMA BAKMADAN İSTİFA ETTİM"

Davutoğlu, AK Parti içinde görev aldığı dönemde hiç istifa etmeyi düşündünüz mü? sorusuna ise "Cumhurbaşkanımız istifa edip Dışişleri Bakanı olmam gerektiğini ifade ettiğinde tümüyle istifa edip akademik hayata dönmek istediğimi söyledim ama herhangi bir problem olduğundan değil. Daha sonra barbarca kapatılan Şehir Üniversitesi'nin kurulabilmesi için bir akademik çalışma yapmayı düşünüyordum. Bir o dönemdir. Daha sonra Dışişleri Bakanı olduğumda her hangi bir  istifa düşüncem olmadı. Görevimi yaptım. Başbakanken, Türkiye'nin bütününü yönetmeye başladığında giden aksaklıkları çözmek için reform paketleri başta şeffaflık, siyasi ahlak gibi oluşturduğum zaman ilkesel ayrılığa düştüğüm zamanda hiç tereddüt etmedim arkama bakmadan istifa ettim. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra da doğru bildiğim hakikatleri önce içeride sonra dışarıda söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı ararsa ben her zaman söyledim. Herkese görüşürüm. Memleket meselesi söz konusuysa kimseyi dışlamam" dedi.

ABD ile olan ilişkilerle ilgili ise Davutoğlu, sorunların temelinin ilişkilerin şahsileşmesidir ifadelerini kullandı. Yapacağı ilk işin tekrar kurumsal ilişkileri dönüştürmek ve ciddi kurumsal yenilenme gerçekleştirmek olacağını söyledi.

- İstanbul

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Türkiye, Kürt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAVUTOĞLU, BASIN MENSUPLARIYLA BULUŞTU - Son Dakika


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