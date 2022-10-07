DAVUTOĞLU BİR MİLYARLIK SORU BU; CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK - Son Dakika
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DAVUTOĞLU BİR MİLYARLIK SORU BU; CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK

07.10.2022 16:22

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, 'Bir milyarlık soru bu; cumhurbaşkanı adayı kim olacak Herkes bunu merak ediyor.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, 'Bir milyarlık soru bu; cumhurbaşkanı adayı kim olacak Herkes bunu merak ediyor. Biz 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye mutabık kaldık. Yeni cumhurbaşkanı 6 siyasi partinin ortak mutabakatı ile bir geçiş süreci yönetecek cumhurbaşkanı olacak' dedi.

Amasya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi. '6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak' sorusuna Davutoğlu, 'Bir milyarlık soru bu; cumhurbaşkanı adayı kim olacak Herkes bunu merak ediyor. Biz 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye mutabık kaldık. Yeni cumhurbaşkanı 6 siyasi partinin ortak mutabakatı ile bir geçiş süreci yönetecek cumhurbaşkanı olacak. Son Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapmış olduğumuz toplantıda da temel sorumuz kim cumhurbaşkanı adayı değil, nasıl yöneteceğiz ülkeyi sorusu, nasıl yöneteceğiz sorusunda da geçiş süreci tespit ediyor olacak. Gelen cumhurbaşkanı hangi esaslara göre çalışacak, nasıl karar alacak 6 parti bu sürece nasıl katılacak Bunları tespit ettikten sonra cumhurbaşkanı adayını tespit etmek kolaylaşacak' dedi.

'TOPLANTILARDA HİÇBİR İSİM GEÇMEDİ'

Toplantılarda şu ana kadar hiçbir şekilde hiçbir isim geçmediğini söyleyen Davutoğlu, 'Herhangi bir isme 'hayır' ya da 'evet' demedik. 2 ay içerisinde en geç geçiş sürecini noktalayacağız. Sonra da devlet tecrübesine sahip siyasi ahlak konusunda hassas özgürlüklere saygılı bir cumhurbaşkanı adayı kendi aramızda tartışacağız. Ona diyeceğiz ki şu şartlar içerişimde biz seni aday gösteriyoruz, sen de bunu kabul ediyorsan aday ol. Öncelikle temel ilke ve hedeflerimiz yayınladık, şimdi temel vaatlerimiz yayınlayacağız, mekanizmayı kuracağız. Sonrada ya aramızdan birini ya da dışarıdan birini ama bu şartlar içerisinde cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğiz. Kazanabilecek olan, devlet tecrübesi olan, özgürlüklere, adalete, kul hakkına, siyasi ahlaka riayet edecek olan bir isim üzerinde mutabakata varacağımıza eminim? diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

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