Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz

20.05.2022 19:39
Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz. Biz gençlerin geleceğini aydınlatmaya, parlak kılmaya geliyoruz. Size söz veriyorum; bizim yönettiğimiz Türkiye'de Türk, Kürt, Sünni, Alevi ayrımı olmayacak" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Davutoğlu, beraberinde eşi Sare Davutoğlu ve parti yöneticileri ile ilk olarak İdil ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ardından Şırnak'a geçen Davutoğlu, parti otobüsünden Şırnaklıları Türkçe ve Kürtçe selamladı. Davutoğlu daha sonra Prestij Caddesi'nde esnafla bir araya geldi. Gelecek Partisi İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz. Biz gençlerin geleceğini aydınlatmaya, parlak kılmaya geliyoruz. Size söz veriyorum; bizim yönettiğimiz Türkiye'de Türk, Kürt, Sünni, Alevi ayrımı olmayacak. Bizim yönettiğimiz Türkiye'de hiçbir dil, lehçe yasak olmayacak. Biz milleti birleştirmeye, kardeş kılmaya geleceğiz. Ülkeyi ne KCK'ya ne de kayyuma teslim edeceğiz. Bu bölgeleri de, bu şehirleri de bu bölgelerin, bu şehirlerin yiğit onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yönetecek. İşte biz böyle bir gelecek için yola çıktık" diye konuştu.Davutoğlu ve beraberindekiler daha sonra Cizre ilçesine geçti.


Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz
Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz
Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz
Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz
Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz
Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz
Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz
Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz
Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz
Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz
YORUMLAR
500
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: Türkiye 3 barona karşı çıkmadıkça yarın da başka bir yer yıkılır İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
Kaynak: DHA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz - Son Dakika


Son Dakika
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 19:47:12. #1.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement