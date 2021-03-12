ÇANAKKALE Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alışveriş yaptı - Son Dakika

Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alışveriş yaptı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale'de pazar gezip, alıveriş yaptı.

Çanakkale'de bazı temaslarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya geldi. Davutoğlu, 2023 seçimlerinde veya olası erken seçimde ittifakların süreceğini söyleyerek, Mutlaka bu ittifaklar sürecek. 2023'te veya erken seçimlerde bu ittifaklar olacak da bu ittifakların içerisinde Gelecek Partisi yer alacak diye değerlendirmiyoruz açık söylemek gerekirse. Bizim anlayışımız ilkesel uzlaşılarımızın olması. Demokratik parlamenter sisteme geçiş konusunda anlaşan partilerle her zaman konuşuruz. Türkiye'de temiz siyaseti savunan partilerle her zaman konuşur, anlaşır, işbirliği yaparız. Zamanla ilkesel partiler pozisyonlarını tekrar gözden geçirecekler dedi.

Davutoğlu, daha sonra kentte kurulan cuma pazarında esnafı dolaşıp, alışveriş yaptı. Vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.