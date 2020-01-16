Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek - Son Dakika

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran isimler arasında yer alan Selçuk Özdağ, 2021'in Mayıs ayında erken seçim olacağını iddia etti. Özdağ, AK Partili Mustafa Elitaş'ın yeni partilere ilişkin "ihtiyaçtan değil, ihtirastan kaynaklı" açıklamalarına da cevap verdi.

"BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE KARIŞMASIN"

Selçuk Özdağ, Elitaş'ın sözlerine yanıt olarak, "Herhalde kendi Genel Başkanını kastetti. En yakın kendi Genel Başkanını biliyordur, tanıyordur. İnsanların azimleri ve hırsları olmazsa siyaset yapamaz ki. Sayın Elitaş boyundan büyük işlere karışmasın" ifadelerini kullandı.

"SANDIKTA HESAPLAŞACAĞIZ"

Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Özdağ, "İsim vererek konuşsun. İsim vererek konuşursa siyasetçi daha çok itibar kazanır, daha çok güven kazanır. Çaresizliğin ürünü bunların hepsi. Erimenin mahsulleri. Sayın Elitaş aklını kendine saklasın. Hitap ettiği kişiler milletvekilleri, eski milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, bunların hepsinin aklı var, tecrübeleri var, kiminle olacaklarına, kiminle olmayacaklarına, kimi destekleyeceklerine, kimi desteklemeyeceklerine kendileri karar verirler. Sayın Elitaş'ın aklına da ihtiyacımız yok. Bunların kararını millet verecek, sandıkta hesaplaşacağız, sandıkta görüşeceğiz. Onun için kendisine tavsiyem daha çok Anadolu'yu gezsin" dedi.

AK PARTİ'YE KATILAN 5 BELEDİYE BAŞKANI DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti'ye katılan 5 belediye başkanına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Belediye Kanununun çok hızlı değişmesi lazım. Türkiye'de bu belediyelerin hepsinin denetlenmesi gerekiyor. İhale Yasasının değişmesi gerekiyor. Türkiye'ye şeffaflığın gelmesi, belediyelere şeffaflığın gelmesi gerekiyor. Muhalefete ait belediyeler çok sıkı denetlenirken iktidar partisinin belediyeleri çok sıkı denetlenmiyor. Türkiye'de iktidar baskısı müfettişlerin görevini yapmasını engelliyor. Burada üç belediyeyi, beş belediyeyi transfer etmekle erimeyi durduramazlar. Belediye başkanlarını transfer etmesinler. İşsizliği önlesinler" şeklinde konuştu.

"2021'İN MAYIS AYINDA ERKEN SEÇİM VAR"

Erken seçimin yakın olduğunu belirten Özdağ, "Yakında erken seçim er veya geç kapımızı çalacak. 2021'in Mayıs ayında seçim var Türkiye'de. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Türkiye'de adaletsizlik artıyor. İnsanlar homurdanıyorlar. Dayanamazlar, yürütemezler. Aynı zamanda da üye kayıtlarında çok ciddi düşüşler var" diye konuştu.