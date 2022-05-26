CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

26.05.2022 18:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

CHP Genel Merkezi'nde 1,5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu 29 Mayıs Pazar günü Gelecek Partisi'nde yapılacak ve 6 muhalefet partisinin genel başkanlarının katılacağı çalışma yemeğine davet etti.

Çalışma yemeğinin gündeminin konuşulduğu görüşmede, Türkiye ve dünya gündeminin değerlendirildiği de belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü
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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü - Son Dakika


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