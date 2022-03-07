DAVUTOĞLU: ÇİFTÇİ KADINLARIMIZA EMEKLİLİK MAAŞI BAĞLAYACAĞIZ - Son Dakika
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DAVUTOĞLU: ÇİFTÇİ KADINLARIMIZA EMEKLİLİK MAAŞI BAĞLAYACAĞIZ

07.03.2022 18:04

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'İster o Karadeniz'de dağı, bayırı aşan kadınlar, ister Konya Ovası'nda güneşin alnında çalışan kadınlarımız, bizzat çiftçilik yaptığını tespit ettiğimiz her kadına, mutlaka emeklilik maaşı bağlayacağız.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'İster o Karadeniz'de dağı, bayırı aşan kadınlar, ister Konya Ovası'nda güneşin alnında çalışan kadınlarımız, bizzat çiftçilik yaptığını tespit ettiğimiz her kadına, mutlaka emeklilik maaşı bağlayacağız. Bu konuda gayret sarf eden kadınlarımız, onları da çiftçilik işletmelerine ortak yapıp mutlaka emeklerinin karşılığını vereceğiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da bir otelde 'Sürdürülebilir Tarım Üretimi Fiyat Politikası: Çiftçiye mi, Faizciye mi? ' konulu program düzenledi. Türkiye için tahıl konusunda Konya Ovası'nın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Davutoğlu, 'Konya geçmişimizin yuvasıdır, geleceğimizin de ana yuvasıdır. Bu toplantıyı tertip ederken arkadaşlarımızla çalışırken, Konya'yı tercih ediş sebebimiz; Konya'nın hep tahıl ambarı olarak bilinmesi ve tek başına birçok Avrupa ülkesinden daha büyüktür, diyerek hep eğitimde aldığımız bilgilerle Konya'nın yine tek başına Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olduğunu vurgulamamızdı. Bugün geldiğimiz tablo çok farklı arkadaşlar. Gerçekten hüzünle, üzüntüyle tarımda karşı karşıya bulunduğumuz sorunlarda çiftçilerimiz için kaygı duyuyoruz. Ama kaygı duymak yetmez. Partiler, siyasi kadrolar, çözüm üretmek için vardır' diye konuştu.

ÇİFTÇİ GENÇLER VE KADINLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Partisinin programında çiftçilik yapan gençlere ve kadınlara yönelik çalışma olduğunu belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"Gençleri çiftçiliğe özendirmek için genç çiftçilere, çiftçiliğe başladığı anda 50 bin lira doğrudan destek, sonra da 3 yıl faizsiz kredi. Aynı zamanda 3 yılda vergi muafiyeti getireceğiz. Artık gençlerimiz çok düşük maaşlara gidip de bir yerlerde çalışmayacak. Kadınlarımıza da şunları şöyleyeyim. İster o Karadeniz'de dağı, bayırı aşan kadınlar, ister Konya Ovası'nda güneşin alnında çalışan kadınlarımız bizzat çiftçilik yaptığını tespit ettiğimiz her kadına, mutlaka emeklilik maaşı bağlayacağız. Bu konuda gayret sarf eden kadınlarımız, onları da çiftçilik işletmelerine ortak yapıp mutlaka emeklerinin karşılığını vereceğiz.?

DAVUTOĞLU: ÇİFTÇİ KADINLARIMIZA EMEKLİLİK MAAŞI BAĞLAYACAĞIZ
DAVUTOĞLU: ÇİFTÇİ KADINLARIMIZA EMEKLİLİK MAAŞI BAĞLAYACAĞIZ
DAVUTOĞLU: ÇİFTÇİ KADINLARIMIZA EMEKLİLİK MAAŞI BAĞLAYACAĞIZ

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Karadeniz, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAVUTOĞLU: ÇİFTÇİ KADINLARIMIZA EMEKLİLİK MAAŞI BAĞLAYACAĞIZ - Son Dakika


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