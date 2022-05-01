Davutoğlu'dan 1 Mayıs Mesajı: "Haklarını Emekleriyle Arayan Kadın-Erkek Tüm İşçilerimizin Bayramını Kutluyorum" - Son Dakika
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Davutoğlu'dan 1 Mayıs Mesajı: "Haklarını Emekleriyle Arayan Kadın-Erkek Tüm İşçilerimizin Bayramını Kutluyorum"

01.05.2022 15:25
Davutoğlu'dan 1 Mayıs Mesajı: "Haklarını Emekleriyle Arayan Kadın-Erkek Tüm İşçilerimizin Bayramını Kutluyorum"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çalışan, üreten, alın teri, akıl teri döken, haklarını emekleriyle arayan kadın-erkek tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çalışan, üreten, alın teri, akıl teri döken, haklarını emekleriyle arayan kadın-erkek tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

Davutoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Davutoğlu şu paylaşımı yaptı:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Çalışan, üreten, alın teri, akıl teri döken, haklarını emekleriyle arayan kadın-erkek tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum."

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Davutoğlu'dan 1 Mayıs Mesajı: 'Haklarını Emekleriyle Arayan Kadın-Erkek Tüm İşçilerimizin Bayramını Kutluyorum' - Son Dakika


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