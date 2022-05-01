Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çalışan, üreten, alın teri, akıl teri döken, haklarını emekleriyle arayan kadın-erkek tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.
Davutoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Davutoğlu şu paylaşımı yaptı:
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Çalışan, üreten, alın teri, akıl teri döken, haklarını emekleriyle arayan kadın-erkek tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum."
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › Davutoğlu'dan 1 Mayıs Mesajı: 'Haklarını Emekleriyle Arayan Kadın-Erkek Tüm İşçilerimizin Bayramını Kutluyorum' - Son Dakika