Davutoğlu: "Demokrasi Tarihimizin Kara Lekesi 27 Mayıs Darbesi, Millet İradesinin Katledildiği Gündür" - Son Dakika
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Davutoğlu: "Demokrasi Tarihimizin Kara Lekesi 27 Mayıs Darbesi, Millet İradesinin Katledildiği Gündür"

27.05.2022 18:07
Davutoğlu: "Demokrasi Tarihimizin Kara Lekesi 27 Mayıs Darbesi, Millet İradesinin Katledildiği Gündür"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesi, millet iradesinin katledildiği gündür” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesi, millet iradesinin katledildiği gündür" dedi.

Davutoğlu'nun 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesi, millet iradesinin katledildiği gündür. Demokrasi şehitlerimiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Demokrasi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: 'Demokrasi Tarihimizin Kara Lekesi 27 Mayıs Darbesi, Millet İradesinin Katledildiği Gündür' - Son Dakika


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