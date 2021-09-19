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Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi - Son Dakika

Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi

19.09.2021 00:24

Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendiGELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Diyarbakır'la ilgili sosyal medyadaki mesajı üzerinden yüklendi.

Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Diyarbakır'la ilgili sosyal medyadaki mesajı üzerinden yüklendi. Davutoğlu, "Biraz sayın Bahçeli'nin son iki tweeti üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Bir dersi de o hak etti. Ümit ederim bizi dinler ve bazı hususları ne kadar az bildiğini görür" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli ziyaret ve açılış yapmak üzere bugün Denizli'ye geldi. Denizli'deki temaslarına önce Honaz Belediye Başkanı CHP'li Yüksel Kepenek'i ardından da Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan'ı ziyaret ederek başladı. Davutoğlu, daha sonra Bayramyeri Meydanında ve Babadağlılar Çarşısında esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Denizli Esnaf Sarayı Konferans Salonu'nda partisinin olağan il kongresine katılan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına gezdiklerini, vatandaşlarla buluştuklarını, halkla beraber olduklarını söyledi.

BAHÇELİ'NİN MESAJINI HATIRLATTI

Davutoğlu konuşmasının büyük bir bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu'nun, Diyarbakır'ı 'Amed' ismi ile memnuniyetle kullanabileceğini söylemesi ve Suriyelilerin Kürtler için federasyon kararı yorumuna, MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert tepki gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, "Bak Serok, Amed değil Diyarbakır diyeceksin. İstanbul'u da dünyanın en büyük Türk-İslam kenti olarak söyleyeceksin. Suriye'de federasyon önermen, fiilen Kobanili Ahmet olduğunun delilidir. Haddini bil, haysiyet sahibi ol" ifadelerini kullanmıştı.

'BAHÇELİ'NİN TEBESSÜM ETTİĞİNİ EN SON KİM GÖRDÜ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadaki mesajlarına değinen Davutoğlu, "Biraz sayın Bahçeli'nin son iki tweeti üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Bir dersi de o hak etti. Buradan vermek istiyorum. Ümit ederim bizi dinler ve bazı hususları ne kadar az bildiğini görür. Mevlana derki; dilden önce yüreği tedavi etmek gerekir. 25 yıllık genel başkanlık dönemi var. Siyasetteki varlığı yarım asra yakın. Sayın Bahçeli'nin yüzünün tebessüm ettiğini son olarak kim gördü? Dilinin ucunda hiç muhabbet sözcüğünü gördünüz mü? Donuk bir yüz, nefret dolu bir söz başka bir şey yok. Konuştuğu zaman da nezaketi aşarak nefret söyleminde bulunuyor. Bizler ise güler yüzümüzle biliniyoruz" dedi.

'BİRAZ SOHBET ET'

Davutoğlu, Bahçeli'nin herkese ayar vermeye çalıştığını iddia ederek, "Sayın Bahçeli bu milletin onunla ilgili algısı sebebiyle tamamen sert siyaset söylemini siyaset sanıyor. Herkese ayar vermeye çalışıyor. Gören de bütün bu vatanın tek savunucu o sanacak. Devletin bekası sanki ona bağlı. Biraz sohbet et, biraz tebessüm et, biraz muhabbetle konuş. Nihayetinde biz topraktan geldik toprağa gideceğiz. Toprak gibi zahid su gibi aziz olmak lazım. Sayın Bahçeli'nin sohbet eksikliği var muhabbet eksikliği var."

'AMED ASURCADIR'

Bir Iraklı gazeteci ile yaptığı söyleşide Amed ifadesini kullandığını belirten Davutoğlu, "Diyarbakır'ın tarihte iki ismi var. Amed ve Diyarbekir. Baksın biraz araştırsın. Amed ne Türkçe, ne Kürtçe, ne de Zazaca. Amed Asurcadır. Biraz tarih okusun. Daha Türkmen tarihini bilmeyeceksin, Türkmen beyi olduğunu iddia edeceksin. Burada beni herkes 'Yörük Ahmet' diye karşıladı. Türkmen obalarının Anadolu'daki tarihini bilmeyeceksin, onların kullandığı isimleri bilmeyeceksin sonra konuşacaksın. Ne Dede Korkut'tan ne Türkmen boylarından haberi var? Önce bunları bilmesi gerekir. Son olarak ne zaman bir Diyarbakırlı çocuğun başını, saçını okşadın? Ne zaman bir Diyarbakırlının derdi ile dertlendin? Ne zaman Diyarbakır'da Ulu cami önünde milletin birliğinden bahsettin" dedi.

Bahçeli'nin İstanbul konusundaki eleştirilerine değinen Davutoğlu, "İstanbul'un nasıl bir Türk ve İslam şehri olduğunu kitaplarımda anlattım. Kürt vatandaşlar Türkiye'nin her yerinde. Bunu anlatırken, 'En çok Kürt yaşayan şehir İstanbul' dedim. Bu İstanbul'un Türk ve İslam şehri olduğunu reddetmek anlamına mı geliyor? Biraz ileri gideyim. Balkanlara gideyim. En büyük Arnavut şehri Tiran değil İstanbul'dur. Sayın Bahçeli Türk milliyetçiliğini, Türk kavramını yanlış yorumlayarak bugün bu kavramların kuşatıcılığını da kaybetti. İstanbul bir medeniyet başkentidir ve hep öyle kalacaktır." dedi.

Davutoğlu, Aykut Yıldırım'ın yeniden partisinin Denizli İl Başkanı seçildiği kongrenin ardından parti otobüsü ile şehir turu attı. İstiklal Caddesinde il başkanlığının açılışını yapan Davutoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından geceyi geçireceği otele gitti.

Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi
Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi - Son Dakika


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