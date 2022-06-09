Davutoğlu: Doğu Perinçek'i Dümene, Devlet Bahçeli'yi Başköşeye Oturttular - Son Dakika
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Davutoğlu: Doğu Perinçek'i Dümene, Devlet Bahçeli'yi Başköşeye Oturttular

09.06.2022 18:13

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP iktidarını eleştirerek, "28 Şubat’ın en keskin savunucusu, başörtü yasağının en küstah savunucusu Doğu Perinçek’i dümene oturttular. O, küstahça konuştu, 'Biz artık Türkiye’yi yönetiyoruz' diye. 28 Şubat’ta başörtülü bir şekilde Meclis'e giren bir hanımefendinin başını açtıran Devlet Bahçeli’yi en başköşeye oturttular. 'Yolsuzluk yapmayın, damadınızı devlete sokmayın' dediğimiz için bizleri tasfiye ederken onlar, reddettikleri 90’lı yılların aktörleriyle kol kola girdiler" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP iktidarını eleştirerek, " 28 Şubat'ın en keskin savunucusu, başörtü yasağının en küstah savunucusu Doğu Perinçek'i dümene oturttular. O, küstahça konuştu, 'Biz artık Türkiye'yi yönetiyoruz' diye. 28 Şubat'ta başörtülü bir şekilde Meclis'e giren bir hanımefendinin başını açtıran Devlet Bahçeli'yi en başköşeye oturttular. 'Yolsuzluk yapmayın, damadınızı devlete sokmayın' dediğimiz için bizleri tasfiye ederken onlar, reddettikleri 90'lı yılların aktörleriyle kol kola girdiler" dedi.

Ahmet Davutoğlu, bugün partisinin Malatya İl Başkanlığı binasını hizmete açtı. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Başbakan olarak gittiğim şehirlere bir isim verirdim. Malatya'ya 'destan şehir' dedim. Malatya, destan, iz bırakanların şehridir. Malatya, kendisine dayatılanlara boyun eğmemiştir. Malatya, 28 Şubat'ın da efsane ve destan şehridir. Yanlışlıklar ve yolsuzluklar karşısında, milli ve manevi değerlerimizin yıpranmasına seyirci kalanlar karşısında sesimizi yükseltmek için her türlü çabayı sarf ettiğimizde bütün şehirlerimize güvendik ama özellikle Malatya'ya güvendik" diye konuştu.

"HALKI, YOKSULU DÜŞÜNÜN DEDİK"

Ahmet Davutoğlu, seslerini yükseltmek için Gelecek Partisi'ni kurduklarını belirterek şunları söyledi:

"Herkesin sustuğu, kamyon uçuruma giderken seyrettiği bir dönemde bir sese ihtiyaç vardı. Ülkemizin yaşadığı sıkıntıları üç sene önce gördük. 2019'da, tamda bu aylarda sesimizi yükselttik, 'düzelin' dedik. 'Kendi yakınlarınızı değil halkı, yoksulu düşünün' dedik. 'Savunduğumuz değerleri ayaklar altına alanları yanınıza almayın' dedik. Onlar aksini yaptılar. 28 Şubat'ın en keskin savunucusu, başörtü yasağının en küstah savunucusu Doğu Perinçek'i dümene oturttular. O, küstahça konuştu, 'Biz artık Türkiye'yi yönetiyoruz' diye. 28 Şubat'ta başörtülü bir şekilde Meclis'e giren bir hanımefendinin başını açtıran Devlet Bahçeli'yi en başköşeye oturttular. 'Yolsuzluk yapmayın, damadınızı devlete sokmayın' dediğimiz için bizleri tasfiye ederken onlar, reddettikleri 90'lı yılların aktörleriyle kol kola girdiler."

"İNSAN KAÇAKÇILIĞININ HESABI SORULMADI"

"Türkiye son 3 yıl içerisinde ne hale geldi" diyen Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz yolda çevirdi, 'Geleceğe güvenimiz kalmadı' dedi. Malatya'da gördüğüm iki şey beni derinden yaraladı. Malatya'da, altgeçitte intihar vakaları arttığı için telle üzerini kapatmışlar. Malatyalılar dindar insanlardır, intiharı düşünmezler. Onuru zedelenmişse kontrollerini kaybetmişlerdir. Adıyaman'da orta yaşlı bir vatandaş, 'Allah'tan korkmasam intihar edeceğim, çünkü evime ekmek götüremiyorum' dedi. Malatya'da yine Yeşilyurt Belediyesi insan kaçakçılığı yapmış. Malatyalılar milliyetçi, Anadolu'ya, bu toprağa, köküne bağlı insanlardır. Neden Malatyalılar yurt dışına gitmek istesinler? Çünkü hayatlarından bezdirildiler. Milli ve manevi değerleri istismar ederek gelenler, insan kaçakçılığına alet oldular, hesap sorulmadı. Esnaf perişan ama birileri hala 'ne olursa olsun, ne yaparsak yapalım bizi destekleyeceksiniz' diye açıklama yapıyor. Ama Malatyalı desteklemez. Malatyalı, Allah'ın ve milletin yolundan ayrılanları desteklemez. Biz, böyle bir yola çıktığımızda Malatya'ya güvendik."

"MALATYA'YA 12 YIL BAKANLIK VERMEDİLER"

Malatya'nın kendisin unutanlara büyük bir ders vereceğini söyleyen Davutoğlu, "Malatya'ya 12 yıl bakanlık vermediler. 1 Kasım seçimleri sonrası Bakanlar Kurulu'na 'Önce Malatya' diye yazdım. Malatya'ya çok söz vermiştim. Farklı baskılara rağmen Malatya'ya bakanlık verdim. Çünkü Malatya, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için, ülkemizin ve bütün manevi değerlerimizin devamı için en büyük desteği vermiştir. Geleceği inşa ederken bize en büyük desteği Malatya'nın vereceğine de inanıyorum. Malatya'yı ilçe ilçe biliyoruz. Gelecek Partisi'ne, sağına, soluna, önüne, en önemlisi sırtını dayadığı yere baksanız, Malatya" diye konuştu.

Davutoğlu: Doğu Perinçek'i Dümene, Devlet Bahçeli'yi Başköşeye Oturttular
Davutoğlu: Doğu Perinçek'i Dümene, Devlet Bahçeli'yi Başköşeye Oturttular
Davutoğlu: Doğu Perinçek'i Dümene, Devlet Bahçeli'yi Başköşeye Oturttular
Davutoğlu: Doğu Perinçek'i Dümene, Devlet Bahçeli'yi Başköşeye Oturttular

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek, 28 Şubat, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Doğu Perinçek'i Dümene, Devlet Bahçeli'yi Başköşeye Oturttular - Son Dakika

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