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Davutoğlu-Erdoğan gerilimi mi?: İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor?
6 saat önce
Euronews'e konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, mahkemenin aldığı bu karar neticesinde, üniversitenin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade ediyor.
Euronews'e konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, mahkemenin aldığı bu karar neticesinde, üniversitenin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade ediyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:48
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