Son Dakika Haberleri: Davutoğlu-Erdoğan gerilimi mi?: İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor?
Son Dakika Dünya Davutoğlu-Erdoğan gerilimi mi?: İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor? - Son Dakika Dünya

Davutoğlu-Erdoğan gerilimi mi?: İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor?

6 saat önce

Euronews'e konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, mahkemenin aldığı bu karar neticesinde, üniversitenin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade ediyor.

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Euronews'e konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, mahkemenin aldığı bu karar neticesinde, üniversitenin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade ediyor.View on euronews

Davutoğlu-Erdoğan gerilimi mi?: İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor?

Euronews, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:48 
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