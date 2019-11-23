Davutoğlu-Erdoğan gerilimi mi?: İstanbul Şehir Üniversitesi'nde ne oluyor?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin tüm varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konuldu. Üniversite borcunun yaklaşık 3 kat fazlasını teminat göstermesine rağmen, mahkeme bu teklifi kabul etmedi. Günlerdir, Halkbank ile Şehir Üniversitesi arasında yaşanan hukuki tartışma istinaf mahkemesine taşındı.



Euronews'e konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, mahkemenin aldığı bu karar neticesinde üniversitenin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade ediyor.