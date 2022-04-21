Davutoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi

21.04.2022 18:29

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eskişehir'de basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eskişehir'de basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Davutoğlu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların pahalılık nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını ve zor bir kış geçirdiğini söyledi.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Davutoğlu, siyasi partilerin ülkede iktidar olmak için kurulduğunu vurguladı.

Bu bakımdan tüm siyasi partiler için kendi partilerinin genel başkanının aday olmasından daha doğal bir durum bulunmadığını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de Gelecek Partisi'ni kurarken en iddialı şekilde kurduk. O bakımdan hem TBMM seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddialıyız. Ancak geldiğimiz tablo öyle bir tablo ki hepimizin hem kişisel hem de parti hesaplarının ötesinde uzlaşı kültürü ile Türkiye'yi bütün bu karanlık dehlizden çıkarmamız lazım. O bakımdan 6'lı masada, 6 muhalefet lideri ile başlatmış olduğumuz süreç ülke için önemlidir. Psikolojik olarak halkımıza büyük güven vermiştir. O masa etrafında bütün bunları konuşarak Türkiye için en doğru karar neyse onu hep birlikte alacağız."

Cumhurbaşkanı adayı olacak isim konusunda görüş alışverişinde bulunmadıklarını aktaran Davutoğlu, "Liderlerle bu konuları konuşmadan isimler üzerine fikir beyan etmeyi, isimler üzerine yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Günü geldiğinde kriterleri doğru tespit edilmiş bir şekilde inşallah 6 genel başkan ortak aday konusunda, ortak akılla harekete edecek ve en uygun ismi hep beraber belirlemeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi
Davutoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi
Davutoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi
Davutoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi

YORUMLAR
500
Davutoğlu, Kocaeli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi Davutoğlu, Kocaeli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi Ankaralı gazeteciler 17 yıldır süren geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Davutoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:57 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı!
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 19:31:03. #1.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement