Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi - Son Dakika
Son Dakika Politika Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi - Son Dakika

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

6 saat önce

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi (GP) Kurucular Kurulu Toplantısı'nda genel başkanlığa seçildi.

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi, System.String[]

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi (GP) Kurucular Kurulu Toplantısı'nda genel başkanlığa seçildi. Davutoğlu, milletvekili transferi tartışmalarıyla ilgili, "Siyasette doğal olmayan yöntemlere başvurmadım, ihtiyaç da olacağını düşünmüyorum" dedi.

Ankara'da toplanan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Toplantısı'nda, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, genel başkan seçildi. Ahmet Davutoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Kurucular Kurulu'yla bir araya geldiklerini, 1 haftanın değerlendirmesini yaptıklarını ve kendisinin genel başkan seçildiğini söyledi. Davutoğlu, partisinin birinci görevinin kurumsallaşmayı sağlamak olduğunu belirterek, parti yönetimi, parti disiplin kurulu ve parti etik kurulunun da belirleneceğini kaydetti. Davutoğlu, parti tüzüğüne koydukları bir maddeyle, bakanlıklara muadil başkanlıklar oluşturduklarını belirterek Türkiye'deki en büyük eksikliğin denetim eksikliği olduğunu söyledi.

'ÖNCE MİLLETİMİZ'

Ahmet Davutoğlu, "Bu yola çıkarken Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir polemiğe girmemeye özen göstereceğim. Sayın Cumhurbaşkanı düşen bir yaprak görmüş, biz ise bahar müjdecisini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı bıraktığım konuma yorumuna gelince, bir kriz doğmasın diye bütün acımı içime gömerek o konuşmayı yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı benim kadim dostumdur, bu dostluk bozulmasın diye yaptım. Ben verdiğim sözden geri dönmedim. Sözüme her zaman riayet ettim" dedi.

Davutoğlu, partisinin kuruluş toplantısında güçlendirilmiş parlamenter sistem çağrısında bulunmasına rağmen, kendisinin başbakanlığı döneminde referandum sürecine gidildiği yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Ben 2017 referandumunda, bu paketin Türkiye'ye zarar vereceği kanaatindeydim. Bunu Sayın Binali Yıldırım'a ve Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettim. 'Kampanyada bulunamam' dedim ve katılmadım. Milletimizin kararına saygı göstermek ayrı şeydir, kanaat ifade etmek ayrı şeydir. Elimden gelen çabayı gösterdim; ama maalesef dinlenmedi" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, milletvekili transferi tartışmalarıyla ilgili, "Siyasette doğal olmayan yöntemlere başvurmadım, ihtiyaç da olacağını düşünmüyorum. Hiçbir şeye ihtiyaç olmadan milletimizin huzuruna çıkacağımıza inanıyorum. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. Kendi çizgimizde gidiyoruz, herhangi bir yere eklemlenmeyi düşünmüyoruz" dedi.


Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Davutoğlu inandırıcı olmak için geçmiş bagajından kurtulmalı
Davutoğlu'ndan Akşener'in "Vekil veririz" teklifine yanıt: Doğru olmayan yolu uygulamam Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu İlker Başbuğ'dan Libya açıklaması: Münhasır ekonomik bölge ilan etmekte geç kaldık

Son Dakika Haberleri
02:16 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
01:29 Önce polis memuru arkadaşını öldürdü ardından intihar etti - Son Dakika Haber
01:26 Kozan'da Trafik Kazası 1 Ölü 4 Yaralı - Son Dakika Haber
01:01 Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret - Son Dakika Haber
00:56 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
00:39 Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu - Son Dakika Haber
00:27 İlker Başbuğ'dan Libya açıklaması: Münhasır ekonomik bölge ilan etmekte geç kaldık - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 02:18:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]