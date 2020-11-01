Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin yeniden genel başkanı seçildi - Son Dakika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 1'inci Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi.

Gelecek Partisi 1'inci Olağan Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Çok sayıda partilinin katıldığı kongrede konuşan Davutoğlu, partisinin yürüyüşünün Türkiye ve insanlık için hayırlı olmasını diledi. Konuşmanın ardından geçilen oylamada Davutoğlu, 829 delegenin oyuyla yeniden Genel Başkan seçildi.