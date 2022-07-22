Davutoğlu, Giresun'da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu, Giresun'da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı

22.07.2022 14:53
Davutoğlu, Giresun'da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak için geldiği Giresun'da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il kongresine katılmak için geldiği Giresun'da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Genel Başkan Davutoğlu, partisinin Giresun il kongresine katılmak ve Bulancak ilçe teşkilatının açılışı için geldiği şehirde esnaf gezisi sırasında kendisine bir vatandaş "Cumhurbaşkanı sizi Başbakan yaptı niye onu terk ettiniz" diye tepki gösterirken, Davutoğlu da "Haktan adaletten ayrıldıkları için terk ettim" diye cevap verdi.

Tepki gösteren vatandaşa çevredekilerin destek vererek alkışladıkları gözlenirken, Davutoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.

(Ahmet Bilge - İHA)

YORUMLAR
500
Davutoğlu, Giresun'da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı Davutoğlu, Giresun'da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı Meral Akşener Giresun Bulancak'ta: 'Fındık Taban Fiyatı 74 Lira Olmak Zorundadır' Meral Akşener Giresun Bulancak'ta: 'Fındık Taban Fiyatı 74 Lira Olmak Zorundadır'
Kaynak: İHA

Gelecek Partisi, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu, Giresun'da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
14:20 Londra'da olduğu öne sürülen Berat Albayrak dönercide ailesiyle görüntülendi
14:10 40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak
14:04 87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu
14:04 Rusya Merkez Bankası'ndan olay faiz indirimi! Yüzde 8 oldu
13:41 Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı
13:35 Bolu'da 112 vatandaş zehirlenmişti! Vali sebebini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 14:54:11. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu, Giresun'da vatandaşın tepkisiyle karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement