Davutoğlu, hazırladıkları 'Temiz Siyaset Belgesi'ni tanıttı - Son Dakika
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Davutoğlu, hazırladıkları 'Temiz Siyaset Belgesi'ni tanıttı

Davutoğlu, hazırladıkları 'Temiz Siyaset Belgesi'ni tanıttı

10.02.2021 15:21

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisi tarafından hazırlanan 'Temiz Siyaset Belgesi'ni tanıttı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisi tarafından hazırlanan 'Temiz Siyaset Belgesi'ni tanıttı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen tanıtım programına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Atik Akdağ, Birol Aydın, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nazlı Seda Vural, HDP PM üyesi Ali Özkan, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, DSP Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal katıldı.

Toplantıda konuşan Davutoğlu, 'Temiz Siyaset Belgesi'nin 6 ana başlıkta toplandığını söyledi. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığını öne süren Davutoğlu, "Çözümümüz ne? Kapsayıcı demokratik hukuk düzeni" dedi.

Kapsayıcı demokratik hukuk düzeni içinde şeffaflığa dayalı bir siyasi ahlak benimsendiği zaman toplumsal güvenin kazanılacağını anlatan Davutoğlu, "Bu belgenin esas hedefi; toplumda bir bilinç, bir farkındalık uyandırarak bütün toplum ve siyaset kesimlerini ortak bir zihniyet, ahlak, hukuk devriminde buluşturmak" diye konuştu.


- Ankara
Kaynak: DHA
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