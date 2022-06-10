Davutoğlu: "Hepsinin Yakınları Zengin Oldu, Yolsuzluğa Bulaştılar"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan gelsin, televizyonda konuşalım, kim kime ihanet etmiş? Yüzde 49,5 oy almış bir başbakana kim ihanet etmiş? Bana hayatımı zorlaştırsınlar, kabul ederim ama onlar millete ihanet etti. Milletten topladıkları vergileri 3-5 rantiyeciye verdiler… Hepsinin yakınları zengin oldu, yolsuzluğa bulaştılar… Milletin ahını alan hiçbir parti kalamaz. Bunlar gidecek, biz geleceğiz " dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da bugün, esnafı ziyaret etti. Bir vatandaşın, "Sizinle gurur duyuyoruz. Yalnız ben o davanın insanı… Siz, bize ihanet ettiniz" sözleri üzerine Davutoğlu, "İhanet lafını ağzına alma. O, bize ve millete ihanet etti. Millet aç burada" diye konuştu.

Şire Pazarı'nı ziyaret ettiği sırada Davutoğlu'nu durduran bir vatandaş, "3600 dedi, kime vermiş? Bekçiye vermiş, diğerine yok. Emekliye 90 lira zam gelmiş. Tefecilere veriyor. Ben de AK Parti'ye oy verdim, gerçek AK Partili var mı? 6'lı masa diyor, kim var" dedi.

"VERGİLER 3-5 MÜTEAHHİDE, TEFECİYE VE RANTİYECİYE GİDİYOR"

Ahmet Davutoğlu'na kayısı ikram eden bir esnaf ise "Malatya'mızın 44 ayar altını. Siyasilere soru soruyorum. Sizi yüzde 49,5 ile başbakan seçtik. Bu yüzde 49,5 oy sizin oyunuz mu, Tayyip Erdoğan'ın oyu mu" diye sordu.

Davutoğlu ise "Milletin bize verdiği oy. O yüzde 49,5 oyla seçilen başbakanı, o Tayyip Erdoğan ve etrafındaki çete… Ben yüzde 49,5 ile bıraktım, şu anda kaç; yüzde 25. Geriye kalan yüzde 25 nereye gitti" yanıtını verdi.

Daha sonra Gelecek Partisi Battalgazi İlçe Başkanlığı binasının açılışına katılan Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Milletin helal rızkından elde edilen vergilerle oluşan Hazine, bugün 3-5 müteahhide, tefeciye ve rantiyeciye gidiyor. Aralık ayında 18 lira oldu diye dolar, kur korumalı mevduat başlattılar. Hazine ve Maliye Bakanı, '6 ay sonra neler olacak göreceksiniz, gözüme bakın' dedi. Şimdi bunu nasıl izah edecek? Bu 6 ay içinde hiçbir emek vermeden, çiftçi gibi tarlaya gitmeden, esnaf gibi dükkan açmadan, işçi gibi ter dökmeden bankada kur korumalı mevduata para yatıran rantiyeciler, Hazine'den 157 milyar Türk lirası aldı" dedi.

"HALKIN İÇERİSİNE ÇIKMAYA KORKMAYIZ"

Konuşması esnasında bir grup tarafından protesto edilen Davutoğlu, "Her yerde bu provokatörleri karşımıza çıkarırlar. Biz, Allah'tan başka kimseden korkmayız. Ben, ailem, akrabam, damadım, bir kuruş haram yemedi. Eşim de ben de çalışıyorum. Dedim ki bunlara, şeker stoku yapan milletvekillerine, Cumhurbaşkanı'na, 'Gelin, siyasi ahlak yasasını çıkaralım' dedim. Biz, sizin gibi halkın içerisine çıkmaktan korkmayız. Malatya'da halay çekenler vardı, şimdi nerede o halay çekenler. Ama biz buradayız" diye konuştu.

"HEPSİNİN YAKINLARI ZENGİN OLDU, YOLSUZLUĞA BULAŞTILAR"

"Erdoğan gelsin, televizyonda konuşalım, kim kime ihanet etmiş" diyen Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüzde 49,5 oy almış bir başbakana kim ihanet etmiş? Bana hayatımı zorlaştırsınlar, kabul ederim ama onlar millete ihanet etti. Milletten topladıkları vergileri 3-5 rantiyeciye verdiler. Sayın Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı geldiğinde sorun, 'Merkez Bankası'nın 128 milyar doları, damat nerede' diye. Biz başbakanlığı niye bıraktık biliyor musunuz, bunların gittiği yolu, yaptıklarını gördük ve 'yapmayın, etmeyin, yolsuzluklara buluşmayın' dedik. Hepsinin yakınları zengin oldu, yolsuzluğa bulaştılar. Bunlara uymayın. Bunlar gidecek. Milletin ahını alan hiçbir parti kalamaz. Bunlar gidecek, biz geleceğiz."