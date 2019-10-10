Son Dakika Haberleri: Davutoğlu ile Karamollaoglu buluştu: Parti tüm kesimlere ulaşmayı hedefliyor
Son Dakika Dünya Davutoğlu ile Karamollaoglu buluştu: Parti tüm kesimlere ulaşmayı hedefliyor

Davutoğlu ile Karamollaoglu buluştu: Parti tüm kesimlere ulaşmayı hedefliyor

57 dakika önce

Türkiye eski Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 10 Ekim günü Ankara Beysukent’teki çalışma ofisinde yaptığı görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu.

Davutoğlu ile Karamollaoglu buluştu: Parti tüm kesimlere ulaşmayı hedefliyor, System.String[]

Türkiye eski Dışişleri Bakanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 10 Ekim günü Ankara Beysukent'teki çalışma ofisinde yaptığı görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu.


Basın toplantısı sırasında, Euronews Türkçe'nin kendisine "partileşme sürecine" dair yönelttiği soru üzerine, toplumun farklı kesimlerine hitap eden bir çalışma yürüttüklerini, ikinci bir kanaldan da bir parti vizyonu oluşturduklarını kaydeden Davutoğlu, tüm bunlar belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Davutoğlu, Beysukent, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:06 
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