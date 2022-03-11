DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
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DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI

11.03.2022 20:03

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir'de partisinin il binasının açılışına katıldı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir'de partisinin il binasının açılışına katıldı. Davutoğlu, "Bugün İzmir'de Türkiye'nin geleceği için yepyeni bir başlangıca hep beraber adım atıyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2 günlük İzmir programı kapsamında partisinin il binası açılışını gerçekleştirdi. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı ile birlikte açılış kurdelesini kesen Davutoğlu, yaptığı konuşmada, "İzmir, Adnan Menderes ile çok partili demokrasiye geçilmesinin merkezidir. Bugün İzmir'de Türkiye'nin geleceği için yepyeni bir başlangıca hep beraber adım atıyoruz. Bundan yaklaşık 2 sene 3 ay önce, Gelecek Partisi'ni kurduk. Bugün Türkiye'nin her yerini sarmış durumda. Doğu'dan Batı'ya, Ardahan'dan Edirne'ye, Hakkari'den Muğla'ya, Artvin'den İzmir'e her yerde Gelecek Partisi'ni görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bina 24 saat açık bir şekilde İzmirlilere hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.

Programları kapsamında İzmir Platformu ile bir araya gelen Davutoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnaf ziyareti yapan Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu ve partililerle birlikte İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ile görüştü. Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Davutoğlu, 15 Mart'ta Ankara'da sağlıkta şiddete karşı çalıştay yapacaklarını ifade etti. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da hazırladıkları siyasi partilerden talep raporunun bulunduğu dosyayı Davutoğlu'na verdi.

Öte yandan, Konak Vapur İskelesi'nden vapurla Karşıyaka ilçesine geçen Davutoğlu'na çarşı ziyareti boyunca Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da eşlik etti. Çarşıda esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle birlikte poz verdi.

Zübeyde Hanım Anıtı'nı da ziyaret eden Davutoğlu, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sivil toplum kuruluşları ile yemekli toplantıya katılacak. Davutoğlu, geç saatlerde Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gençlik buluşmasına da katılacak. Davutoğlu'nun kentteki programı yarın da devam edecek.

DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI
DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Türkiye, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DAVUTOĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASI AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
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