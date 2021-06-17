Davutoğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti.
Partiden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun, HDP İl Başkanlığına yönelik saldırı nedeniyle Sancar'ı telefonla aradığı belirtildi.
Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet dileyen Ahmet Davutoğlu'nun, Sancar ve HDP camiasına başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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