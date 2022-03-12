DAVUTOĞLU İZMİR, DEMOKRASİMİZİN SERPİLDİĞİ ŞEHİRDİR - Son Dakika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir ziyareti sırasında, "Modernleşmenin başladığı, ekonomimizin temellerinin atıldığı, demokrasimizin serpildiği şehir İzmir'dir. İzmir Türk siyasetinin belirleyici şehirlerinden biridir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir programı kapsamında kentte çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu, "Modernleşmenin başladığı, ekonomimizin temellerinin atıldığı, demokrasimizin serpildiği şehir İzmir'dir. Dün İzmir'de pek çok temasta bulunduk. Bugün de İzmir'de Buca ve Menderes'te olacağız. Büyükelçilik Konferansı'nı İzmir'de yapmıştık. Başbakan olduktan sonra aldığım ilk kararlardan biri İzmir'de başbakanlık ofisi açmaktı. İzmir Türk siyasetinin belirleyici şehirlerinden biridir. İnşallah Türkiye bu karanlık, zor, kasvetli iklimi aşacak. Kutuplaşmaları aşmak üzere çok yoğun bir çaba içinde olduğumuzu hepiniz yakından izliyorsunuz" dedi.

'İZMİR'DE İDEALİMİZ EN GÜÇLÜ PARTİ OLMAKTIR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile görüştüğünü belirten Davutoğlu, "İzmir'in sorunları ile ilgili güzel bir sohbette bulunduk. Tabipler Odası'nı ziyaret ettik. Kemeraltı'nda, Karşıyaka'da saatlerce halkımızla bir araya geldik. İlk kez bu kadar esnafımızı bezgin ve halkımızı alışverişten uzak gördük. Kadın kıyafeti satılan bir mağazada vitrinde tek bir lamba yanıyordu. Esnaf vitrini ancak tek bir lambayla aydınlatabildiğini söyledi. Gözümüzün önünde orta sınıf eriyor. İyi eğitim almış ve normal şartlarda orta ve üst sınıf olması gereken kesim kayboluyor. İzmir'de bizim iddiamız en güçlü parti olmaktır. İl Başkanımız İzmir'de çok kısa sürede iyi bir altyapı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

'BU BİR SEÇİM İTTİFAKI DEĞİL'

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda elde edilen mutabakatın önemine dikkat çeken Davutoğlu, "Mesele kişi meselesi değil sistem meselesi. Bu bir seçim ittifakı değil. 2018 seçimlerinden sonra Saadet Partisi bu ittifaka aslında devam etmedi. Yapılandırılmış, ilkeleri açık bir şekilde ortaya konulmuş, gelecek planlaması itibariyle de ana bir perspektifin verildiği bir ittifak yapılanmasının, ittifakın yeniden yapılandırılmasının doğru olacağı kanaatindeyim. Bu konular istişareye açık konulardır. Daha geniş tabanlı bir iş birliği yapmanın imkanlarını araştıracağız. Önemli olan iyi niyet, şahsi hesapların ülke vizyonunun önüne geçmemesidir^" diye konuştu.

'GELECEK PARTİSİ SİYASETE DİNAMİZM GETİRDİ'

Rusya Ukrayna savaşını da değerlendiren Davutoğlu, "O bölgede sürecek olan her savaş enerji fiyatları artışına, ekonomik ilişkilerin neredeyse durma noktasına gelmesine neden olacaktır. Son dönemde Antalya'da dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen üçlü diplomasi çok doğru" dedi.

Öte yandan Davutoğlu, herkesin parti kurma konusunda özgür olduğunun altını çizip, "2018-2019 yıllarında toplam 4 parti kuruldu. Biz 12 Aralık 2019'da Gelecek Partisi'ni kurduk. Daha sonra 40'a yakın parti kuruldu. Herkesin parti kurma ihtiyacını fark ettiği ama korkudan parti kuramadığı dönemde Gelecek Partisi kuruldu. Bunu ben siyasete Gelecek Partisi'nin getirdiği bir dinamizm olarak görüyorum" dedi.

BUCA İLÇE BİNASI AÇILDI

Davutoğlu gazetecilerle görüşmesinin ardından Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'ni ziyaret etti. Ardından Davutoğlu, Rumeli Kadınları Derneği'ne giderek dernek yetkilileri ile görüştü. Davutoğlu daha sonra, Türk siyasetçi ve Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı (İZÖV)

Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özfatura'yı Engelsiz Yaşam Köyü'nde ziyaret etti. İkilinin görüşmesinden sonra Davutoğlu, Buca İlçe Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Davutoğlu ilçe binasının açılışında Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile kurdele kesti. Buca ilçe binasının ardından Menderes ilçe binasının açılışını gerçekleştiren Davutoğlu, şehirden ayrıldı.

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