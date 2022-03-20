DAVUTOĞLU: KADINLARIMIZIN GÜCÜNÜ SİYASETE TAŞIYACAĞIZ - Son Dakika
Üye Girişi

DAVUTOĞLU: KADINLARIMIZIN GÜCÜNÜ SİYASETE TAŞIYACAĞIZ

20.03.2022 16:45

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bütün Türkiye'de kadınlarımızı ayağa kaldıran çalışma içinde olacağız. Kadınlarımızın nezaketini, zarafetini, iradesini, gücünü, azmini siyasete taşıyacağız" dedi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bütün Türkiye'de kadınlarımızı ayağa kaldıran çalışma içinde olacağız. Kadınlarımızın nezaketini, zarafetini, iradesini, gücünü, azmini siyasete taşıyacağız" dedi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, partisinin Bursa Kadın Kolları'nca organize edilen 'Gelecekte Kadına Dair' konulu panelde kadınlarla bir araya geldi. Kadın ve aileyi koruyacaklarını belirten Davutoğlu, "Kim 'Aileyi korumasak da kadını koruruz' derse o yalan söylüyor. Aile olmadan kadının var oluşu, gerçek değerini bulamaz. Gelecek Partisi olarak aileyi de koruyacağız, kadını da koruyacağız" diye konuştu.

Kadınların iş hayatında ve siyasette daha aktif olacakları projeler üreteceklerini kaydeden Davutoğlu "Bütün Türkiye'de kadınlarımızı ayağa kaldıran bir çalışma içinde olacağız. Kadınlarımızın nezaketini, zarafetini, kadınlarımızın iradesini, gücünü, azmini siyasete taşıyacağız. Bu vesileye Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum, Bursalı kadınlarımıza bu güzel faaliyete katılımları dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

DAVUTOĞLU: KADINLARIMIZIN GÜCÜNÜ SİYASETE TAŞIYACAĞIZ
DAVUTOĞLU: KADINLARIMIZIN GÜCÜNÜ SİYASETE TAŞIYACAĞIZ
DAVUTOĞLU: KADINLARIMIZIN GÜCÜNÜ SİYASETE TAŞIYACAĞIZ
DAVUTOĞLU: KADINLARIMIZIN GÜCÜNÜ SİYASETE TAŞIYACAĞIZ

YORUMLAR
500
Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem Tansu Çiller'in siyasete girme iddiaları üzerinden iktidara yüklenen Ali Babacan: Olmayacak, bitti o dönem Ahmet Davutoğlu, Bursa'da kadın kollarının düzenlediği panelde konuştu Açıklaması Ahmet Davutoğlu, Bursa'da kadın kollarının düzenlediği panelde konuştu Açıklaması

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAVUTOĞLU: KADINLARIMIZIN GÜCÜNÜ SİYASETE TAŞIYACAĞIZ - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
17:22 İnternet fenomeni Yunus Dönertaş'ın ölümünde cinayet şüphesi!
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
16:12 İstanbul'da AVM'de tüfekle çldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
16:08 Çavuşoğlu müjdeyi verdi! Rusya-Ukrayna savaşı için "Anlaşmaya yakınlar" dedi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 17:48:09. #1.13#
SON DAKİKA: DAVUTOĞLU: KADINLARIMIZIN GÜCÜNÜ SİYASETE TAŞIYACAĞIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement