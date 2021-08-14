DAVUTOĞLU: KADINLARIN İÇİNDE OLMADIĞI İŞ BEREKETLİ OLMAZ - Son Dakika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa İl Kadın Kolları teşkilatıyla kahvaltıda bir araya geldi. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadınların içinde olmadığı işin bereketli olmadığını, parti politikalarını belirlerken kadın haklarını ve gençleri öncelediklerini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği 'Kadınlar İçin Gelecek Toplantısı'nda kadınlarla bir araya geldi. Toplantıya Gelecek Partisi Bursa İl Başkanı Alpaslan Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Avukat Tuğba Çetinkaya ve çok sayıda partili kadın katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Davutoğlu, kadınların içinde olmadığı bir işin bereketli olmadığını, parti politikalarını belirlerken kadın haklarını ve gençleri öncelediklerini dile getirdi. Partisinin 5 il başkanının kadın olduğuna değinen Davutoğlu, "Gelecek Partisi asla ve asla AK Parti'nin devamı bir parti değildir. 153 kurucu üyemiz arasında cumhuriyet tarihinde ilk kez Hristiyan vatandaşlarımız parti kurucusu oldular. Bir Rum, bir Ermeni, bir Süryani vatandaşımız bizim parti kurucumuz oldu" diye konuştu.

Toplantıda, Gelecek Partisi olarak kadınlarla ilgili sorunları farklı başlıklarda ele aldıklarını ve bütün sorunlarla bizzat ilgilendiğini kaydeden Ahmet Davutoğlu, bu sorunları ele alırken aile yapısını korumaya da özen gösterdiklerini belirtti. Davutoğlu, 'Güvenliğini hissetmeyen bir kadının sosyal katılımı ve istihdamı olamaz. Kadınlara dönük son dönemde ortaya çıkan şiddet, kadın cinayetleri olgusuna karşı toplumsal bir seferberlik ilan etmemiz şart. Eğitimden başlayarak bütün eğitim süreçlerinde şiddete karşı çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, konuşmasının ardından Bursa'da bıçak zoruyla kaçırılan kadını kurtaran DHA muhabiri Derya Evren'e plaket verdi.

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Derya EVREN- Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)-