DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ

23.05.2022 18:36

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ta esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kars'ta esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Partisinin Kağızman ilçe kongresine katılmak üzere Kars'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İl Başkanı Yavuz Yazar ve beraberindekilerle Bedesten bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada seyyar satıcı ile bir süre sohbet eden Davutoğlu, vatandaşlara tatlı ikramı yaptı. Ebul Hasan Harakani Türbesi'ni ziyaret eden Davutoğlu dua ettikten sonra Kazımpaşa Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafı tek tek gezen Davutoğlu sorularını dinledi ve iktidara geldikleri zaman çözüm önerilerini açıkladı. Davutoğlu, Başbakanlık döneminde ve geçen yıl da Kars'a geldiğini ve kenti çok önemsediğini söyleyerek, seçimlerde partisine destek istedi.(DHA)

DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ
DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ
DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ
DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ
DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ
DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ
DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ
DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ
DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan 'kararsız seçmen' uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler! Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan 'kararsız seçmen' uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DAVUTOĞLU, KARS'TA ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika


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