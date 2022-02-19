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DAVUTOĞLU: KİMSE KİMSENİN PEŞİNE TAKILMIŞ DEĞİL - Son Dakika

DAVUTOĞLU: KİMSE KİMSENİN PEŞİNE TAKILMIŞ DEĞİL

19.02.2022 16:47

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bir araya gelmek zorundaydık.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bir araya gelmek zorundaydık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü özgürlüğünden bahsetmesi kıymetlidir. Sayın Akşener'in Türkiye'nin bütünlüğünden bahsetmesi kıymetlidir. Bir araya gelmişsek bundan millet memnun, iktidar rahatsızdır. Kimse kimsenin peşine takılmış değil" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Antalya'nın Belek turizm merkezindeki otelde partisinin '2022 Gelecek Buluşmaları Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Partinin Türkiye genelindeki il başkanlarının katıldığı toplantının açılışında konuşan Davutoğlu, kuruluşundan sonraki süreçte yaşadıklarını anlattı. 6 siyasi liderin 12 Şubat'ta bir araya geldiği toplantıdan da bahseden Davutoğlu, "Oturduk, konuştuk. 5,5 saat sohbet ettik. Kimse kimseye kötü söz söylemedi. Medeni şekilde oturduk ve konuştuk. Bir araya gelemez denilen yerde, bir araya geldik. Birileri rahatsız oldu. İki kesim rahatsız oldu. Birisi, iktidarın elden gideceğinden korkan iktidar sahipleri. İkincisi ise iktidarın hatalarını o iktidar sahiplerine değil de o iktidar sahiplerinin istismar ettiği manevi değerlere yükleyip bir kültür geliştirmeye çalışan çevreler rahatsız oldu. O 6'lı masa neden bir araya geldi? Neden o günden bu yana millette bir huzur başladı? Sokakta bir huzur ve güven oldu. Demokrasi tarihinde belki de ilk kez çok farklı damarlardan gelen partiler bir arada oturdu. Her birimizin öncelikleri farklı. Biz biliyoruz ama bir araya gelmek zorundaydık. Çünkü memleket yangın yerine dönüşmüşse o yangın yerine suyla gidilir, ateşle gidilmez. Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü özgürlüğünden bahsetmesi kıymetlidir. Sayın Akşener'in Türkiye'nin bütünlüğünden bahsetmesi, bütün arkadaşlarımızın fikirleri kıymetlidir. Bir araya gelmişsek bundan millet memnundur. İktidar rahatsızdır. Kimse kimsenin peşine takılmış değildir. Önce hafife aldılar, 'Oturma düzeninde anlaşamıyorlar', 'Onun için toplanamıyor' dediler. Biz oturacağımız yere bakmayız. İnsanlara değer katan oturduğu yer değil, oturacağı yere değer katan insanlardır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)-

DAVUTOĞLU: KİMSE KİMSENİN PEŞİNE TAKILMIŞ DEĞİL
DAVUTOĞLU: KİMSE KİMSENİN PEŞİNE TAKILMIŞ DEĞİL
DAVUTOĞLU: KİMSE KİMSENİN PEŞİNE TAKILMIŞ DEĞİL

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, İktidar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAVUTOĞLU: KİMSE KİMSENİN PEŞİNE TAKILMIŞ DEĞİL - Son Dakika


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SON DAKİKA: DAVUTOĞLU: KİMSE KİMSENİN PEŞİNE TAKILMIŞ DEĞİL - Son Dakika
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