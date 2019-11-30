Son Dakika Haberleri: Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü
Son Dakika Dünya Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü - Son Dakika Dünya

Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü

6 saat önce

Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü

Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü, System.String[]

Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin (ASİAD) bu yılki Olağan Genel Kurulu'na yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da katıldı. Üç ismin de birer konuşma yaptığı toplantıda eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, fırsatları değerlendirme, vizyon üretme ve krizleri yönetmenin en asgari şartının düşünce özgürlüğü olduğunu anlattı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin olmadığı, hukukun üstünlüğünün olmadığı, yargının bağımsız olmadığı, adaletin olmadığı bir ülke gelişmez, büyümez. Adaleti görmezden gelirseniz, 'Benim her söylediğim kanundur, her söylediğim adalettir.' anlayışına teslim olursanız, Türkiye büyümez." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 21:32:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Davutoğlu: Krizleri yönetmenin asgari şartı düşünce özgürlüğü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]