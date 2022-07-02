Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 29 yıl önce Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenleri "Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyorum. Birliğimize, kardeşliğimize kasteden tüm katliamları lanetliyorum" mesajıyla andı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 2 Temmuz 1993'te Sivas Katliamı'nda öldürülen yurttaşlar için sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı. Ahmet Davutoğlu'nun mesajı şöyle:
"Madımak katliamında hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyorum. Birliğimize, kardeşliğimize kasteden tüm katliamları lanetliyorum."
Son Dakika › Güncel › Davutoğlu: 'Madımak Katliamı'nda Hayatını Kaybeden Canlarımızı Rahmetle Anıyorum. Birliğimize Kasteden Tüm Katliamları Lanetliyorum' - Son Dakika