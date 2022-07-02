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Son Dakika › Güncel › Davutoğlu: 'Madımak Katliamı'nda Hayatını Kaybeden Canlarımızı Rahmetle Anıyorum. Birliğimize Kasteden Tüm Katliamları Lanetliyorum' - Son Dakika

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