Davutoğlu: Mandacı olduğuma dair belge varsa asın beni - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu: Mandacı olduğuma dair belge varsa asın beni

17.06.2022 14:55
Davutoğlu: Mandacı olduğuma dair belge varsa asın beni

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Davutoğlu, "Elinde bir delil varsa benim mandacı olduğuma, herhangi bir hükümet lehine davrandığıma, gizli bir iş yaptığıma dair belge varsa, iktidarsınız, çıkar belgeni, Yüce Divan'a gönder beni. Millet en ağır cezayı versin. İdam yasası getirilsin, gerekirse beni de asın" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye ziyaretinin 2'nci gününde ilk olarak hal esnafını ziyaret etti. Ardından bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen Davutoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik eleştirilerine, "Hiç kimseyle gereksiz polemiğe girmedim. Ama girdiğim zaman, karşımda küresel gücünün yetkilileri de olsa pes ettiler ama ben pes etmedim. Başbakanlık yaptım, ağzından kimse hakkında kem söz çıktığını görmedi kimse. Ama birisi onurumuza dokunursa, birisi bize hakaret etmeye, partimize, bize bir iftirada bulunmaya kalkarsa karşısında en kararlı tutumu sergilerim en sert mücadeleyi veririm. Dışişleri Bakanlığı yapmış, başbakanlık yapmış bir devlet adamına muhalefet etseniz bile saygı duyacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanları mandacı olmaz. Şimdi Sayın Bahçeli bu devletin sahibi zannediyor kendini. Oturuyor Ankara'da, oradan hükmediyor; Davutoğlu mandacı, hain, terörist, Sayın Akşener şöyle. ya bir dakika kardeşim. Biz bu devleti temsil etmişiz. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Elinde bir delil varsa benim mandacı olduğuma, herhangi bir hükümet lehine davrandığıma, gizli bir iş yaptığıma dair belge varsa, iktidarsınız, çıkar belgeni, Yüce Divan'a gönder beni. Millet en ağır cezayı versin. İdam yasası getirilsin, gerekirse beni de asın, bak burada söylüyorum" yanıtını verdi.

'BEN, SAYIN BAHÇELİ'YE SAYGISIZLIK YAPMAM'Bahçeli'nin grup toplantısında, kendisine yönelik 'PKK diliyle konuşuyor' dediğini hatırlatan Davutoğlu, şunları kaydetti: "Yahu ben PKK'ya karşı mücadele ederken sana gel hükümet kuralım dedim. Memleketi hükümetsiz bırakmak pahasına bana 'hayır' dedin. Tehlike altında, her gün PKK ihbarı önüme koyuldu. Ben bu ülkenin başbakanıyım, her yere girerim diyordum. O sırada Sayın Bahçeli evinde oturup dizi izliyordu. Ben bu mücadeleyi vereceğim. Sen hükümet bile kurmama 'hayır' diyeceksin. Sonra orada oturup beni PKK diliyle konuşmakla itham edeceksin, öyle mi? ve ben susacağım, öyle mi? Böyle şeylere taviz vermem. Biz Türkiye'ye hizmet eden siyasetçileriz."


YORUMLAR
500
Ahmet Davutoğlu: 'Benim Ne Damadım Bakan Oldu, Ne Akrabam Zengin Oldu, Ne Oğlum Devlet İşine Karıştı'' Ahmet Davutoğlu: 'Benim Ne Damadım Bakan Oldu, Ne Akrabam Zengin Oldu, Ne Oğlum Devlet İşine Karıştı'' Davutoğlu'nun Dinlediği Osmaniyeli: 'Gel Hocam' Diye Ağlayanların Hepsi Saltanat Sürüyor' Davutoğlu'nun Dinlediği Osmaniyeli: 'Gel Hocam' Diye Ağlayanların Hepsi Saltanat Sürüyor'
Kaynak: DHA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Mandacı olduğuma dair belge varsa asın beni - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Mandacı olduğuma dair belge varsa asın beni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement