Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz - Son Dakika
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Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz

20.04.2022 10:16
Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 24 Nisan'daki 6'lı masa toplantısı öncesi Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın açıklamalarına muhatap oluyor. Davutoğlu'na bu kez İzmit'te Uysal'ın "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" kriteri soruldu. Uysal, bu kriteri Cumhurbaşkanlığı adaylığının ölçüsü olarak açıklamıştı. Davutoğlu soruyu "Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz" diye yanıtladı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 10 Nisan'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni bir tartışmanın fitilini yakmıştı. Uysal, paylaşımında "Türk Milleti'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var; 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!" demişti.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NU İŞARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamasında "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" maddesinin yer alması dikkat çekmişti. Akıllara ise 6'lı masada birlikte oturduğu ve AK Parti geçmişleri olan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a bir mesaj göndermek istediği gelmişti.

DAVUTOĞLU: MESELEYİ KENDİ ARAMIZDA KONUŞURUZ

İzmit Belediyesine ait Çocuk Parkı Aile Çay Bahçesi'nde gazetecilerle bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın paylaşımında kullandığı tartışma yaratan ifadeler soruldu. "Masada gerçekten bir çatlak var mı, Gültekin Bey'den bir özür bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Davutoğlu şöyle konuştu:

"Sayın Gültekin Uysal altılı masanın oluşumuna katkıda bulunmuş ve hep beraber yaptığımız istişarelerde olumlu katkılarını hep gördüğümüz bir arkadaşımız. Altılı masanın eşit ortaklarından biri. Dolayısıyla onunla basın önünde herhangi bir tartışmaya girmek istemem, herhangi bir polemik olsun da istemem. Yarın kendisi bizi ziyaret edecek, 24 Nisan'da da onun misafiri olacağız. O zaman yüz yüze, dostane bir şekilde, samimi ve açık yürekli bir şekilde burada kastedilen gerçi kendisi kamuoyuna da açıklama yaptı bizi kastetmediği yönünde. Bu konuda kendi aramızda bu meseleyi konuşuruz."

GÜLTEKİN UYSAL DA SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

Tartışma yaratan sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yapan Uysal, "Kastettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşası için 6'lı masa etrafında bir araya gelmiş partiler/liderler değildir" ifadelerini kullanmıştı.

"HİÇ ÖYLE BİR ŞEY OLUR MU?"

Bu gelişmenin ardından önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Uysal, dün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmişti. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürmüştü. Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etmişti. Bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise Uysal, "Hiç öyle şey olur mu?" yanıtını vermişti.

Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz
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SON DAKİKA: Davutoğlu'na Gültekin Uysal'ın açıklaması soruldu: Basın önünde polemik yapmam, kendi aramızda konuşuruz - Son Dakika
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