Davutoğlu'na Malatya'da "çakal" şoku - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu'na Malatya'da "çakal" şoku

10.06.2022 16:49

Davutoğlu'na Malatya'da "çakal" şoku Malatya'da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın 'çakal' ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu.

Davutoğlu'na Malatya'da "çakal" şoku

MALATYA - Malatya'da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın 'çakal' ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar il başkanın üzerine yürürken Davutoğlu apar topar camiye götürüldü

Bir dizi programlara katılmak üzere Malatya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir vatandaşın, " AK Parti'den ayrılmayacaktınız çıkışına, Davutoğlu "Ben ayrılmadım ihraç edildim" diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'nın vatandaşa hitaben 'çakal' ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bir çok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'nın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü. Cami etrafında toplanan vatandaşların "Sana hakkımızı helal etmiyoruz" diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.

Davutoğlu'na Malatya'da çakal şoku
Davutoğlu'na Malatya'da çakal şoku
Davutoğlu'na Malatya'da çakal şoku
Davutoğlu'na Malatya'da çakal şoku

YORUMLAR
500
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde 'çakal' gerginliği! Apar topar camiye girdi Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde 'çakal' gerginliği! Apar topar camiye girdi
Kaynak: İHA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Ahmet Ercan, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Davutoğlu'na Malatya'da 'çakal' şoku - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:41:08. #1.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu'na Malatya'da "çakal" şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement