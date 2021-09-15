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Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm - Son Dakika

Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm

15.09.2021 07:23

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyaz sayfa açalım' teklifi gelirse ne dersiniz" sorusuna "Görüşürüm" cevabını verdi. Davutoğlu açıklamalarını, "Mevlana'nın talebesiyim ben, gel derim kimseye git demem" ifadeleriyle devam ettirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TV5 ekranlarında Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Kulis Ankara programına konuk oldu. Bu programda hem partisinin gidişatı hem de Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında gelen soruya da çarpıcı bir yanıt verdi.

"BEYAZ SAYFA AÇALIM DERSE GÖRÜŞÜRÜM"

Davutoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'beyaz sayfa açalım' teklifi gelirse ne dersiniz" sorusuna ilişkin şöyle konuştu:

Görüşürüm, Mevlana'nın talebesiyim ben, gel derim kimseye git demem. Görüşürüz herkesle ama iş birliği ilkesel bir konudur. İş birliği ve destek ayrı şey, ittifak ayrı şey. Getirsinler temiz siyaset ama ciddi şekilde. Devletteki ailelerin etkisini dışarı alsınlar, alkışlarız. Sonuna kadar destekleriz.

Davutoğlu'na sorulan Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm

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Son Dakika Politika Davutoğlu'na sorulan 'Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur' sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm - Son Dakika
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