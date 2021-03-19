Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti - Son Dakika

Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti
19.03.2021 23:12
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Konya'da eylem yapan esnafı ziyaret etti. AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Konya'da miting gibi esnaf ziyareti yapan Davutoğlu, "Konya Mevlana Meydanı'nda dayanacak güçleri kalmadığı için eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan esnafımızla bir araya geldik. Sorunları dinledik, çareyi konuştuk. Ladik, Sarayönü, Ilgın ve Hüyük ilçelerimizi de ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaştık" ifadelerine yer verdi.
AK Parti'den ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, gittiği yerlerdeki kalabalık karşılamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor.
ESNAF ZİYARETİ MİTİNG HAVASINDA GEÇTİ
Özellikle İç Anadolu'da halk tarafından coşkuyla karşılanan Davutoğlu, Konya'da pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafı ziyaret etti. Alandaki kalabalık gözlerden kaçmazken, esnaf ziyareti miting havasında geçti.
"EYLEM YAPAN ESNAFIMIZLA BİR ARAYA GELDİK"
Alandaki kalabalık gözlerden kaçmazken, esnaf ziyareti miting havasında geçti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, "Konya Mevlana Meydanı'nda dayanacak güçleri kalmadığı için eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan esnafımızla bir araya geldik. Sorunları dinledik, çareyi konuştuk. Ladik, Sarayönü, Ilgın ve Hüyük ilçelerimizi de ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaştık" ifadelerine yer verdi.
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