Davutoğlu'ndan "Başörtüsü" Açıklaması: "Partilerin Anlaşması ile Yasal veya Anayasal Bir Düzenleme Gelecek Dönemler İçin Faydalı Olacaktır" - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan "Başörtüsü" Açıklaması: "Partilerin Anlaşması ile Yasal veya Anayasal Bir Düzenleme Gelecek Dönemler İçin Faydalı Olacaktır"

08.10.2022 11:29

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı, bir taraftan başörtüsü sorunu yok diyor. Ama bir taraftan da anayasal bir düzeleme yapalım diyor. Son dönemdeki bu momentumu doğru görüyorum. Partilerin anlaşması ile yasal veya anayasal bir düzenleme, gelecek dönemler için faydalı olacaktır” açıklamasını yaptı.

ERKAN KARACA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, bir taraftan başörtüsü sorunu yok diyor. Ama bir taraftan da anayasal bir düzeleme yapalım diyor. Son dönemdeki bu momentumu doğru görüyorum. Partilerin anlaşması ile yasal veya anayasal bir düzenleme, gelecek dönemler için faydalı olacaktır" açıklamasını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Çorum İl Başkanı İsmail Barış Coşkunsu'nun nikahına katılmak için Çorum'daydı. Davutoğlu, nikah töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifinin ardından anayasa değişikliği çıkışının sorulması üzerine Davutoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanı, bir taraftan başörtüsü sorunu yok diyor. Ama bir taraftan da anayasal bir düzeleme yapalım diyor. Türkiye'de başörtüsü yasağı, fiili olarak başlamıştır. Yani hiçbir yasal temeli olmadan zorbaca bir yasak uygulanmıştır; 28 Şubat'ta, 12 Eylül'de. Daha sonra da benim de içinde bulunduğum hükümetlerde, tabi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da olduğu hükümetlerde fiili olarak kalktı. Ama bunun yasal veya anayasal güvenceye kavuşturulması lazım ki ileride bir daha hiçbir siyasi, hiçbir iktidar değişimi ile bu değişmesin. Onun için ben, son dönemdeki bu momentumu doğru görüyorum. Partilerin anlaşması ile yasal veya anayasal bir düzenleme gelecek dönemler için faydalı olacaktır."

Üst düzey bürokratların birden fazla maaş alması ile ilgili soru üzerine de Davutoğlu, "Kul hakkıdır. Kendi hak ettiği maaş dışında maaş almak; hem bizim değerlerimiz açısından hem de hukuken yanlıştır. Doğru görmem, hiçbir şekilde"

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Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan 'Başörtüsü' Açıklaması: 'Partilerin Anlaşması ile Yasal veya Anayasal Bir Düzenleme Gelecek Dönemler İçin Faydalı Olacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan "Başörtüsü" Açıklaması: "Partilerin Anlaşması ile Yasal veya Anayasal Bir Düzenleme Gelecek Dönemler İçin Faydalı Olacaktır" - Son Dakika
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