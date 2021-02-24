Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım - Son Dakika

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım

24.02.2021 23:21
Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Berat Albayrak'ın milletvekili olması için sayın Cumhurbaşkanı ilk konuyu açtığında ben neredeyse kendisine yalvardım, "sizin bir yakınınızın siyasete girmesi herkese zarar verir, yapmayın" dedim. Dinletemedim. Sonra Albayrak bakan yapılmak istendiğinde yine yalvardım. Ama yine dinletemedim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Fethiye 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Berat Albayrak üzerinden yüklenen Davutoğlu, AK Parti'de olduğu dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Berat Albayrak'ı milletvekili ve bakan yapmaması için yalvardığını aktardı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları şu şekilde:

"TOPLAMDA 128 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTIRILDI"

Cumhurbaşkanı diyor ki, Hazine ve Maliye Bakanı çok başarılıymış, ama önündeki damat sıfatı yüzünden bunlar anlaşılamamış. Güler misiniz, ağlar mısınız? Ben başbakanlığı bıraktığım 2016'da Merkez Bankası'nın 118 milyar dolar rezervi vardı. 86 milyar dolar da yükümlülükleri ve borcu vardı. 32 milyar dolar net rezervimiz vardı. Peki damat ne yaptı? Damadın göreve geldiği Temmuz 2018'den ayrıldığı Kasım 2020'ye kadar brüt döviz rezervimiz 85 milyar dolara indi, Merkez Bankası borçları ve yükümlülükleri ise 133 milyar dolar. Yani eksi 48 milyar dolara düştü net rezervimiz. 32 milyar dolar net rezervimizi harcadı damat bakan. Ayrıca 63 milyar dolar ek borç yükledi. Toplamda 95 milyar dolarlık bir açığa sebebiyet verdi. Bir de ihracatçıların getirdiği dövizleri kullandı. Toplamda 128 milyar dolar bu damat tarafından buharlaştırıldı. Peki damat gitti şimdi ne durumdayız? 45 milyar dolar eksideyiz.

"DERDİMİZ SENİN DAMADINLA DEĞİL"

Dünyanın her yerinde böyle bir Hazine ve Maliye Bakanı'ndan değil damat ne olursa olsun bunun hesabı sorulur. Cumhurbaşkanı "aileme saldırı" diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, aileni bahis konusu yapmayacak idiysen damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapmayacaktın. Bizim derdimiz senin damadınla değil, Merkez Bankası'nı iflas ettiren bir Hazine ve Maliye Bakanı ile.

ERDOĞAN'A SORUYORUM: İYİ Mİ OLDU?

Berat Albayrak'ın milletvekili olması için sayın Cumhurbaşkanı ilk konuyu açtığında ben neredeyse kendisine yalvardım, "sizin bir yakınınızın siyasete girmesi herkese zarar verir, yapmayın" dedim. Sırf bunun için o zaman AK Parti Genel Başkanı olarak kural koydurdum, hiçbir milletvekilinin, belediye başkanının, il başkanının birinci ve ikinci derece akrabası milletvekili adayı olamayacak diye. O uygulansaydı kimse kimsenin ailesine akrabasına karışmazdı. Dinletemedim. Sonra Berat Albayrak bakan yapılmak istendiğinde yine yalvardım. Özellikle kaynak tüketen bakanlıklara getirmeyin, gereksiz spekülasyon olur dedim. Ama yine dinletemedim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum: İyi mi oldu? Kim kazandı? Şimdi çıkıp ailenizi savunmak adına Türkiye'nin Hazinesini tüketen, Merkez Bankası'nın rezervlerini negatife indiren bir bakanı savunmak durumunda kalıyorsunuz. Yazık olmadı mı bu memlekete? Ne gerek vardı?

"AİLE SİYASETE GİRDİ Mİ DOKUNULMAZLIĞI KALKAR"

Ailelerini siyasetin içine sokanlar onları düşünmekten devleti düşünemez hale geldiler sonra da onların eleştirilmemesini istiyorlar. Hayır, sokaktaki Fethiyeli esnafın, Mardinli çiftçinin feryadının sebebi olanlara söyleyecek sözümüz hep vardır bundan kaçınmayız. Tekrar söylüyorum, temiz siyaset adına bütün siyasetçiler ailelerini siyasetin ve devletin içinden çeksinler ve herkes de ailelere saygı göstersin. Ama aile siyasete girdi mi o dokunulmazlık kalkar. Siyaset ve devlet hayatında herkes hesap sorulabilirdir.

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım

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Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım - Son Dakika


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