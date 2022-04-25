Davutoğlu'ndan Çiftçilere: "Gelecek Partisi İktidarında Tarım Birinci Önceliğimiz Olacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu'ndan Çiftçilere: "Gelecek Partisi İktidarında Tarım Birinci Önceliğimiz Olacak"

25.04.2022 16:07
Davutoğlu'ndan Çiftçilere: "Gelecek Partisi İktidarında Tarım Birinci Önceliğimiz Olacak"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sakarya’da çiftçilerle bir araya geldi. Davutoğlu, “Çiftçilerimize söz veriyorum; Gelecek Partisi iktidarında tarım birinci önceliğimiz olacak" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sakarya'da çiftçilerle bir araya geldi. Davutoğlu, "Çiftçilerimize söz veriyorum; Gelecek Partisi iktidarında tarım birinci önceliğimiz olacak" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanlığı'nın önceki gün düzenlediği iftar öncesinde çiftçiler ve esnaf ile bir araya geldi. Sakarya ziyaretinde Davutoğlu'na, Gelecek Partisi'nin seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Sakarya İl Başkanı Fatih Sevindik ve ilçe başkanları eşlik etti.

"GELECEK PARTİSİ İKTİDARINDA TARIM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Davutoğlu, ziyaretlerine, Ferizli ilçesine bağlı Gölkent mahallesinden başladı. Gölkent mahallesinde çok sayıda çiftçi, Davutoğlu'nu traktörleriyle karşıladı. Çiftçiler, tarımsal üretimdeki yüksek maliyetlere tepki göstererek Davutoğlu'na, "Mazot alamayacak durumdayız, gübre alamayacak durumdayız, nasıl ekeceğiz biz tarlalarımızı" diye dert yandı.

Davutoğlu, çiftçilere, "Alın terini silen çiftçilerimizin alın teri mübarek olsun. Çiftçilerimize söz veriyorum; Gelecek Partisi iktidarında tarım birinci önceliğimiz olacak" dedi. Davutoğlu, daha sonra Çark Caddesi esnafını ziyaret etti.

"BU YOLUN MEŞALESİNİ SAKARYA'DA YAKMIŞIZ"

Davutoğlu, iftarda yaptığı konuşmada ise Sakarya'nın siyasi davalarının simge şehri olduğunu belirtti. Sakarya'ya 2019'da yaptığı ziyareti anımsatan Davutoğlu, "Sakarya benim için değerlidir. Eğer cesur yürekli insanların çıktığı yeni bir yol varsa o yolun başlangıç noktası Sakarya'dır ve Sakarya'nın değerleridir. Bu yolun meşalesini Sakarya'da yakmışız. Üstat Necip Fazıl'ın Sakarya üzerinde anlattığı davanın değerleri ne ise o değerleri ihya edene, baş tacı yapana kadar yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Davutoğlu, Dördüncü Buluşmanın 29 Mayıs'ta Yapılacağını Açıkladı Davutoğlu, Dördüncü Buluşmanın 29 Mayıs'ta Yapılacağını Açıkladı Davutoğlu 'hodri meydan' dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli Davutoğlu 'hodri meydan' dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Çiftçilere: 'Gelecek Partisi İktidarında Tarım Birinci Önceliğimiz Olacak' - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Çiftçilere: "Gelecek Partisi İktidarında Tarım Birinci Önceliğimiz Olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement