Davutoglu'ndan Erdoğan'a cevap: Bizim ve ailelerimizin mal varlıkları araştırılsın

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ile ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt verdi.



Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanların ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önerdi.