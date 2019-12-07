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Davutoglu'ndan Erdoğan'a cevap: Bizim ve ailelerimizin mal varlıkları araştırılsın
6 saat önce
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi ile ilgili sözlerine yanıt vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanlarının ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önerdi
Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ile ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt verdi.
Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanların ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önerdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:29
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