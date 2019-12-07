Son Dakika Haberleri: Davutoglu'ndan Erdoğan'a cevap: Bizim ve ailelerimizin mal varlıkları araştırılsın
Son Dakika Dünya Davutoglu'ndan Erdoğan'a cevap: Bizim ve ailelerimizin mal varlıkları araştırılsın - Son Dakika Dünya

Davutoglu'ndan Erdoğan'a cevap: Bizim ve ailelerimizin mal varlıkları araştırılsın

6 saat önce

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi ile ilgili sözlerine yanıt vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanlarının ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önerdi

Davutoglu'ndan Erdoğan'a cevap: Bizim ve ailelerimizin mal varlıkları araştırılsın, System.String[]

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ile ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt verdi.


Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanların ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önerdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:29 
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