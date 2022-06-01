Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: "Edep ya Hu" - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: "Edep ya Hu"

01.06.2022 23:18
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: "Edep ya Hu"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin bugünkü grup toplantısında söylediği sözlere ilişkin, “Edep ya hu! Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak nasıl kendi vatandaşına hakaret edebilirsin” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında söylediği sözlere ilişkin, "Edep ya hu! Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak nasıl kendi vatandaşına hakaret edebilirsin" dedi.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, partisinin TBMM'deki grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Edep ya hu! Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak nasıl kendi vatandaşına hakaret edebilirsin? Hadi ilim, irfan eksik diyelim; bizim inancımızın temeli nezakettir, nezaket!"

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Kaynak: ANKA

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