Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Selçuk Özdağ' sorusu: Kimdir bu saldırganların arkasındakiler? - Son Dakika
BBC

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Selçuk Özdağ' sorusu: Kimdir bu saldırganların arkasındakiler?

20.01.2021 17:52
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Selçuk Özdağ' sorusu: Kimdir bu saldırganların arkasındakiler?, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Cuma günü evinin önünde düzenlenen saldırının ardından, partisinin il başkanlarını Ankara'da topladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a Cuma günü evinin önünde düzenlenen saldırının ardından, partisinin il başkanlarını Ankara'da topladı.

Davutoğlu, il başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, olaydan sonra kamuoyuna açıklama yapmamakla eleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, "Kimdir bu saldırganların arkasındakiler?" sorusuna yanıt istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Karar gazetesi yazarlarını hedef aldığını ve Selçuk Özdağ'a düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcının bazı MHP'liler tarafından tehdit edildiğini söyleyen Davutoğlu, Adalet ve İçişleri Bakanlarını göreve çağırdı.

'Ankara sokağından siz sorumlusunuz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özdağ'a yönelik saldırının üzerinden 5 gün geçmesine karşın hiçbir açıklama yapmadığını belirten Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara sokağından siz sorumlusunuz. Hesap sorması gereken sizsiniz, hesap vermesi gereken de sizsiniz. Şimdi hesap sorulması gereken iki kişi söyleyeceğim size. Sayın İçişleri Bakanı'nı bir çağırın. Deyin ki hangi bilgiyle Selçuk Özdağ'a yapılan saldırının bireysel tepki olduğunu söyledin? 'Şu bilgileri ver de ben de paylaşayım kamuoyuyla' deyin.

"Ben Sayın İçişleri Bakanı'nı da muhatap almam, Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Net cevap istiyorum. Bu bireysel bir tepki midir, mazur mu görülmelidir? Yoksa organize senkronize bir terör faaliyeti midir? Ben size söyleyeyim kanaatimi, milletin de kanaati budur, bu organize ve senkronize bir terör faaliyetidir. Bir gazeteci ile siyasetçi yayınladıkları röportaj dolayısıyla aynı gün 2 saat arayla saldırıya uğramışsa buna organize suç denir. Orhan (Uğuroğlu) Beyi ifade için 7-8 saat bekletirken, ona saldıranları 4 saatte bırakıyorlar. Kimdir bunların arkasındakiler?"

Özdağ'ı ziyaret ettiler

Toplantının ardından Gelecek Partisi İl Başkanları, saldırıda yaralanan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İl başkanları ziyaret öncesinde, Selçuk Özdağ'ın evinin önünde, Özdağ ile gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na düzenlenen saldırıları kınayan bir açıklama yaptı.

Gelecek Partisi İl Başkanları, bazı siyasi liderlerin saldırıya "tepkisiz" kalmasını eleştirerek, bu durumun "çeteler ve mafyaya güç verdiğini" ifade etti.

Ankara İl Başkanı Gülnur Hayran tarafından il başkanları adına yapılan açıklamada, Özdağ'a saldıranların yakalanmasının sevindirici olmakla beraber, "birilerinin" kışkırtıcı söylem ve tehditlerinin "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Dikkat çeken ve bize kaygı veren bir başka durum ise bazı siyasi parti liderlerinin bu alçak saldırıyı görmemesidir. Hoş görü ve onay anlamı taşıyan bu tepkisizlik, çeteler ve mafyalara güç verdiği gibi vatandaşı da tedirgin etmektedir. Bu organize saldırıyı en iyi özetleyen partimizin Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu olmuştur: Bu bir terördür. ve terör Ankara'ya inmiştir."

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Son Dakika Dünya Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Selçuk Özdağ' sorusu: Kimdir bu saldırganların arkasındakiler? - Son Dakika Dünya

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