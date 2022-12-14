Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:
"İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız."
Son Dakika › Güncel › Hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'na bir destek de Davutoğlu'ndan: Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız - Son Dakika