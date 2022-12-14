Hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'na bir destek de Davutoğlu'ndan: Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız - Son Dakika
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Hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'na bir destek de Davutoğlu'ndan: Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız

14.12.2022 18:30
Hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'na bir destek de Davutoğlu'ndan: Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

İMAMOĞLU'NUN YANINDAYIM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız."

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Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'na bir destek de Davutoğlu'ndan: Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız - Son Dakika
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